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В столице Урала после ДТП кроссовер лег на крышу (ВИДЕО)
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В столице Урала после ДТП кроссовер лег на крышу (ВИДЕО) 

Уралинформбюро 54 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
18 июля в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов после ДТП перевернулся кроссовер. Как сообщают в соцсетях очевидцы, авария произошла около автосалона «Европа Авто».
"Джип на развороте не пропустил автомобиль, ехавший в сторону кинот-ра Заря. В итоге, пострадавший перевернутый в левой полосе…Внимательнее, водители!", — говорится в паблике «Инцидент Екатеринбург в соцсети „ВКонтакте“ (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).
Видео: группа „Инцидент Екатеринбург“/»ВКонтакте", Наталья Белка
В полиции Екатеринбурга "Уралинформбюро" пообещали прокомментировать инцидент по итогам разбирательства.
Фото: группа «Инцидент Екатеринбург»/"ВКонтакте", Aisha Safarova
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