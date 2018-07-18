В столице Урала после ДТП кроссовер лег на крышу (ВИДЕО)

18 июля в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов после ДТП перевернулся кроссовер. Как сообщают в соцсетях очевидцы, авария произошла около автосалона «Европа Авто».

"Джип на развороте не пропустил автомобиль, ехавший в сторону кинот-ра Заря. В итоге, пострадавший перевернутый в левой полосе…Внимательнее, водители!", — говорится в паблике «Инцидент Екатеринбург в соцсети „ВКонтакте“ (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

Видео: группа „Инцидент Екатеринбург“/»ВКонтакте", Наталья Белка

В полиции Екатеринбурга "Уралинформбюро" пообещали прокомментировать инцидент по итогам разбирательства.

Фото: группа «Инцидент Екатеринбург»/"ВКонтакте", Aisha Safarova