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Гостинично-деловой комплекс построят в Даниловском районе столицы
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Гостинично-деловой комплекс построят в Даниловском районе столицы 

Агентство «Москва» 56 минут назад
Гостинично-деловой комплекс построят на юге Москвы рядом с кварталом «Парк Легенд», сообщили в пресс-службе столичного комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура).
«Гостинично-деловой комплекс построят на ул. Автозаводская, рядом с кварталом «Парк Легенд», — говорится в сообщении.
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, общая площадь комплекса составит более 33 тыс. кв. м.
«Композиционные и цветовые решения будут перекликаться с соседним Музеем хоккея. Так, рядом с ним высота будет ниже, с постепенным увеличением этажности по мере приближения к эстакаде. Фасады стилобата будут отделаны клинкерной плиткой, цвет которой будет переходить от кирпичного к синему. Визуально комплекс вытянут вдоль пешеходной зоны третьего кольца», — пояснили в пресс-службе.
В Москомархитектуре отметили, что проект предусматривает создание комплекса переменной этажности с максимумом в 15 этажей. Входы в офисную, гостиничную зону и зону магазинов будут разделены. Также для жильцов апартаментов и работников офисов организована подземная парковка на 155 машиномест.
«Здание, установленное на одноэтажный стилобат, будет сочетать в себе сразу несколько функций. В нем расположатся магазины, офисы, а также гостиничные апартаменты. Такой продуманный подход только подтверждает слова мэра Москвы Сергея Собянина о том, что город постоянно повышает свой градостроительный потенциал», — добавил С. Кузнецов.
В пресс-службе заключили, что проектировщиком выступает ООО «Эра Проект», заказчиком — АО «Корпорация ТЭН».
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