Гостинично-деловой комплекс построят в Даниловском районе столицы

Гостинично-деловой комплекс построят на юге Москвы рядом с кварталом «Парк Легенд», сообщили в пресс-службе столичного комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура).

«Гостинично-деловой комплекс построят на ул. Автозаводская, рядом с кварталом «Парк Легенд», — говорится в сообщении.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, общая площадь комплекса составит более 33 тыс. кв. м.

«Композиционные и цветовые решения будут перекликаться с соседним Музеем хоккея. Так, рядом с ним высота будет ниже, с постепенным увеличением этажности по мере приближения к эстакаде. Фасады стилобата будут отделаны клинкерной плиткой, цвет которой будет переходить от кирпичного к синему. Визуально комплекс вытянут вдоль пешеходной зоны третьего кольца», — пояснили в пресс-службе.

В Москомархитектуре отметили, что проект предусматривает создание комплекса переменной этажности с максимумом в 15 этажей. Входы в офисную, гостиничную зону и зону магазинов будут разделены. Также для жильцов апартаментов и работников офисов организована подземная парковка на 155 машиномест.

«Здание, установленное на одноэтажный стилобат, будет сочетать в себе сразу несколько функций. В нем расположатся магазины, офисы, а также гостиничные апартаменты. Такой продуманный подход только подтверждает слова мэра Москвы Сергея Собянина о том, что город постоянно повышает свой градостроительный потенциал», — добавил С. Кузнецов.

В пресс-службе заключили, что проектировщиком выступает ООО «Эра Проект», заказчиком — АО «Корпорация ТЭН».