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Эксперт: комплексное формирование городской среды — тренд современного мира
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Эксперт: комплексное формирование городской среды — тренд современного мира 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 18 июл — РИА Недвижимость. Трендом современного мира в сфере строительства можно назвать комплексное формирование городской среды, где не малую важность имеет многофункциональность, рассказал на Московском урбанистическом форуме управляющий директор компании «ЛСР. Недвижимость-М» Иван Романов.
"Застройка больших территорий, в частности, бывших промзон, это мотивация для девелопера. Наиболее успешной является такая застройка, когда на смену одной функции приходит мультифункциональное использование территории", — сказал он.
По мнению Романова, большие территории дают возможность не только строить, но и создавать комфортную городскую среду.
"Тем более что рост населения городов и диджитализация экономики сформировали запросы на новые потребности горожан в сфере изменения структуры городской среды", — добавил управляющий директор.
В качестве примера крупного проекта редевелопмента он привел ЖК «Зиларт», отметив, что он является вторым по величине проектом комплексного редевелопмента в Европе после London Docklands.
Романов напомнил, что помимо жилых домов на территории «Зиларта» появятся образовательный и культурный кластер, музей современного искусства «Эрмитаж-Москва», концертный зал, общественно-деловой центр, отель, спортивные и торговые объекты, уже готов парк «Тюфелева роща».
ЖК расположен на 65 гектарах северной территории бывшего автозавода ЗиЛ в Москве, планируемая площадь строящейся недвижимости — 1,57 миллиона квадратных метров. Проект реализуют поэтапно, всего выделено четыре очереди со сроками строительства до 2024 года.
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