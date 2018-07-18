Эксперт: комплексное формирование городской среды — тренд современного мира

МОСКВА , 18 июл — РИА Недвижимость. Трендом современного мира в сфере строительства можно назвать комплексное формирование городской среды, где не малую важность имеет многофункциональность, рассказал на Московском урбанистическом форуме управляющий директор компании «ЛСР. Недвижимость-М» Иван Романов

"Застройка больших территорий, в частности, бывших промзон, это мотивация для девелопера. Наиболее успешной является такая застройка, когда на смену одной функции приходит мультифункциональное использование территории", — сказал он.

По мнению Романова, большие территории дают возможность не только строить, но и создавать комфортную городскую среду.

"Тем более что рост населения городов и диджитализация экономики сформировали запросы на новые потребности горожан в сфере изменения структуры городской среды", — добавил управляющий директор.

В качестве примера крупного проекта редевелопмента он привел ЖК «Зиларт», отметив, что он является вторым по величине проектом комплексного редевелопмента в Европе после London Docklands.

Романов напомнил, что помимо жилых домов на территории «Зиларта» появятся образовательный и культурный кластер, музей современного искусства «Эрмитаж-Москва», концертный зал, общественно-деловой центр, отель, спортивные и торговые объекты, уже готов парк «Тюфелева роща».