Кок-бору и не только: в Кыргызстане показали игры кочевников

Стрельба из лука, соколиная охота и красочная шоу-программа удивила гостей Кыргызстана . На южном берегу Иссык-Куля прошел этнофестиваль «Тенистый берег». Корреспондент телеканала «МИР 24» Егор Орлов выяснил, чем традиционные игры отличаются от современных видов спорта.

Сейчас из традиционного лука стреляют только по мишеням. Раньше без него нельзя было выжить. С ним ходили на охоту, защищались от врагов. Не было прицела и вспомогательных приспособлений. Только корпус дерево и рога животных и тетива из сухожилий.

«Попасть с традиционного лука не каждому дано. Нужно много тренироваться. Тем более на лошадях. Надо чувствовать, как скачет лошадь. Поймать ритм и попасть в мишень», — отметил лучник Алмаз Акунов.

На охоте не обойтись не только без лука. Кыргызов всегда сопровождали гончие-тайганы и ловчие хищные птицы. Они преследовали мелкую добычу, в которую сложно попасть из лука.

Но самым зрелищным на фестивале оказался матч по кок-бору, или козлодранию. Это динамичная и жесткая игра, когда две команды всадников борются за тушу козла, чтобы потом забросить ее в «казан» — ворота противника.

Как признаются сами игроки, 80% работы в кок-бору выполняют скакуны. Так что для этого вида спорта подходят только самые сильные и выносливые жеребцы.

«Нужна полукровная лошадь. У чистокровных лощадей слабая кость. Она при ударе может сломать ноги. Именно смесь кыргызской с другой лошадью подходит лучше всего. Она должна обладать навыками, чтобы толкаться и не бояться», — указал игрок в кок-бору Бекзат Касиев.

Большинство гостей фестиваля — иностранцы. Они с радостью пробуют стрелять из лука и фотографируются в экипировке кыргызских воинов.

«Стрельба была очень интересной. Лучники показали высочайшее мастерство. Ну и конечно, кок-бору — это просто потрясающе», — говорит турист из Англии Том Уолбридж.

«Мне больше всего понравились беркуты. Огромные, прекрасные птицы. Отличное выступление», — заявил турист из Польши Марек Лепшински.

Основная цель фестиваля — привлечь туристов на южное побережье Иссык-Куля. Пока оно не так популярно, как северное, но более самобытное.

«Этнотуризм, именно культурный туризм здесь ярко выраженный. Мы хотим, чтобы весь мир приезжал посмотреть эти компоненты именно в Тонском районе. На северном берегу более развиваются современные компоненты. А здесь то, что есть на сегодняшний день», — говорит глава департамента туризма Кыргызстана Азамат Жаманкулов

Фестиваль «Тенистый берег» проходит во второй раз. Организаторы уже обещают, что он станет ежегодным.

Все виды спорта, представленные на фестивале, можно будет увидеть и на предстоящих в сентябре третьих Всемирных играх кочевников — главном этноспортивном событии этого года в мире.

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