Oracle запускает блокчейн-платформу 

Москва, 18 июля — «Вести. Экономика»
Oracle объявила о запуске своей блокчейн-платформы, которая призвана повысить эффективность выполнения транзакций и процесс аутентификации в цепочке поставок. Официальному запуску предшествовал ряд испытаний при участии клиентов от банковской отрасли, бизнеса и правительственного сектора.Oracle Blockchain Cloud Service (OBCS) в своей основе использует технологию Hyperledger Fabric и ориентируется на достижение максимальной эффективности при передаче транзакций. Согласно данным компании действующими клиентами блокчейн-продукта Oracle в числе прочих являются банк Arab Jordan Investment Bank (AJIB), Indian Oil, таможенная служба Нигерии, CargoSmart, Certified Origins, Intelipost, MTO, Neurosoft, Sofbang, Solar Site Design и Tradefin. "Блокчейн обещает стать одной из самых трансформационных технологий, появившихся в наше время, — заявил исполнительный вице-президент Oracle Cloud Platform Амит Завери. — Благодаря платформе Oracle предприятия могут совершенствовать свой бизнес, исключать необязательные процессы и осуществлять транзакции в своих распределенных сетях, пользуясь повышенной прозрачностью и безопасностью".Oracle Blockchain Cloud Service помогает организациям создавать блокчейн-сети для более безопасных операций и отслеживания товаров по цепочкам поставок в глобальном масштабе. Сервис предоставляет клиентам платформу разработки для создания собственных каналов безопасного обмена информацией и быстрой интеграции с SaaS-сервисами Oracle и приложениями других поставщиков, которые они уже используют, а также для интеграции с другими блокчейн-сетями и PaaS-сервисами Oracle. Хотя некоторые банки считают блокчейн в его сегодняшнем виде неприспособленным для удовлетворения их потребностей, AJIB положительно отзывается об опыте взаимодействия с решением Oracle. «Блокчейн-платформа Oracle помогла нам свести к минимуму сложности при передаче электронных платежей, снизив издержки, повысив эффективность и безопасность и в конечном счете улучшив пользовательский опыт в целом», — заявил заместитель генерального директора AJIB Айман Кадоуми.Oracle не единственная фирма, которая хочет использовать блокчейн в цепочке поставок и обработке денежных переводов. Другой похожий проект фирмы Accenture направлен на создание децентрализованной платформы для авиационно-космической промышленности.Hyperledger Fabric от Linux Foundation стала базой для новой площадки, которая не только повышает скорость создания приложений, но и их наладку. Платформа предоставляет инструменты управления идентификацией, прокси-сервер REST, службы событий и т. д. Помимо этого, внедряется и новое приложение SaaS blockchain, позволяющее клиентам отслеживать, применять и идентифицировать происхождения. «Блокчейн-проекты быстро переходят от пилотного этапа к этапу эксплуатации, так как предприятия и правительства начинают видеть ценные возможности, присущие распределенным регистрам и смарт-контрактам, — говорит вице-президент аналитической группы IDC по направлению анализа производства и розничного бизнеса Роберт Паркер, комментируя запуск Oracle Blockchain Cloud Service. — По мере роста расходов покупателям потребуется корпоративная платформа, более функциональная, чем ПО с открытым исходным кодом, которая включает в себя средства обеспечения безопасности и целостности данных, а также обладает масштабируемостью, управляемостью и способностью интеграции».Oracle презентовала свой корпоративный блокчейн-сервис еще в октябре 2017 г. в рамках ежегодной конференции Oracle OpenWorld в Сан-Франциско. При этом компания не стала первопроходцем в данном направлении. В мае прошлого года SAP запустила сервис SAP Cloud Platform Blockchain, а двумя годами ранее облачную блокчейн-услугу запустила корпорация IBM.