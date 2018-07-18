Влиятельный поклонник защитил Стриженову от критики хейтеров

После очередного эфира политической передачи «Время покажет» в Сети разгорелись бурные дискуссии. Некоторые телезрители потребовали уволить Екатерину Стриженову , так как, по их мнению, она не вписывается в формат программы.

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Автор петиции о телевидении жестко осудил позволившего нецензурную лексику ведущего Первого каналаВадим Манукян прокомментировал поведение Артема Шейнина . По мнению члена экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ, дисциплинарного взыскания с сотрудника «первой кнопки» явно недостаточно. На защиту теледивы встали не только ее поклонники, но и член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян. Политик резко осудил критиканов и потребовал оставить ведущую в покое, так как она является одной из немногих нормальных работников телевидения на фоне расплодившихся хамов и шутов в эфире.

Манукян отметил, что из-за низкого качества передач, которыми телевидение «кормит» зрителя, те уже совсем забыли, каким должен быть настоящий ведущий — интеллигентным, позитивным и знающим толк в своей работе. Он с возмущением добавил, что в телеэфире и так хватает «армии Шейниных и Ургантов».

Общественный деятель также указал на то, что только Стриженова способна урезонить разошедшегося в эфире Артема Шейнина, поэтому она является незаменимым сотрудником.