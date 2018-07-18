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Влиятельный поклонник защитил Стриженову от критики хейтеров
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Влиятельный поклонник защитил Стриженову от критики хейтеров 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
После очередного эфира политической передачи «Время покажет» в Сети разгорелись бурные дискуссии. Некоторые телезрители потребовали уволить Екатерину Стриженову, так как, по их мнению, она не вписывается в формат программы.
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Автор петиции о телевидении жестко осудил позволившего нецензурную лексику ведущего Первого каналаВадим Манукян прокомментировал поведение Артема Шейнина. По мнению члена экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ, дисциплинарного взыскания с сотрудника «первой кнопки» явно недостаточно. На защиту теледивы встали не только ее поклонники, но и член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян. Политик резко осудил критиканов и потребовал оставить ведущую в покое, так как она является одной из немногих нормальных работников телевидения на фоне расплодившихся хамов и шутов в эфире.
Манукян отметил, что из-за низкого качества передач, которыми телевидение «кормит» зрителя, те уже совсем забыли, каким должен быть настоящий ведущий — интеллигентным, позитивным и знающим толк в своей работе. Он с возмущением добавил, что в телеэфире и так хватает «армии Шейниных и Ургантов».
Общественный деятель также указал на то, что только Стриженова способна урезонить разошедшегося в эфире Артема Шейнина, поэтому она является незаменимым сотрудником.
При этом Манукян отметил, что совершенно противоположная картина наблюдается на шоу Ивана Урганта, которого, несмотря на наличие соведущего, одернуть-то и некому, пишет сайт Dni.ru.
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