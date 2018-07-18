Рособрнадзор в 2019 году оценит качество подготовки студентов техникумов

"Необходимо проанализировать, как и чему там учат. В следующем учебном году мы планируем провести диагностику школьных знаний учащихся в системе среднего профессионального образования", — отметил собеседник агентства.

По предварительным оценкам Рособрнадзора, на этом уровне необходимо усиление общеобразовательной подготовки, поскольку после школы часто уделяется меньше внимания ряду гуманитарных предметов, например, истории.

По данным службы, из 1,2 млн выпускников девятых классов порядка 600 тыс. поступают в десятый класс, а еще 600 тыс. переходят в учреждения среднего профессионального образования. Из их числа впоследствии около 300 тыс. поступают в высшие учебные заведения.