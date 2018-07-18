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Самый дорогой абонемент в Бундеслиге в 4 раза дешевле, чем в АПЛ
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Самый дорогой абонемент в Бундеслиге в 4 раза дешевле, чем в АПЛ 

SPORT24.ru 1 час назад
В Германии пошутили над разницей в ценах на сезонные билеты на футбол между местной Бундеслигой и Английской премьер-лигой.
«Так выглядят английские фанаты, когда видят цены на абонементы в Бундеслиге», — написало издание DW в «Твиттере», приложив фото растроенного Харри Кейна.
Самый дорогой сезонный абонемент в Бундеслиге — на матчи дортмундской «Боруссии» — стоит 215 евро. При этом абонемент на игры «Тоттенхэма» обойдется в 895 евро.
Разница между самыми дешевыми билетами тоже велика. Ходить на «Вольфсбург» весь сезон можно за 130 евро, на «Хаддерсфилд» — за 280 евро.
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