Самый дорогой абонемент в Бундеслиге в 4 раза дешевле, чем в АПЛ

Германии пошутили над разницей в ценах на сезонные билеты на футбол между местной Бундеслигой и Английской премьер-лигой.

«Так выглядят английские фанаты, когда видят цены на абонементы в Бундеслиге», — написало издание DW в «Твиттере», приложив фото растроенного Харри Кейна

Самый дорогой сезонный абонемент в Бундеслиге — на матчи дортмундской «Боруссии» — стоит 215 евро. При этом абонемент на игры «Тоттенхэма» обойдется в 895 евро.

Разница между самыми дешевыми билетами тоже велика. Ходить на «Вольфсбург» весь сезон можно за 130 евро, на «Хаддерсфилд» — за 280 евро.