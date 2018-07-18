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Дмитрий Полоз: Считаю, что нормально сыграл с «Маккаби»
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Дмитрий Полоз: Считаю, что нормально сыграл с «Маккаби» 

Советский спорт 1 час назад
Форвард Дмитрий Полоз, находящийся на просмотре в «Рубине», прокомментировал контрольный матч с «Маккаби» из Петтах-Тиквы (1:0) на сборе в Австрии.
«Сейчас готов на 70%, — приводит слова Полоза официальный твиттер «Рубина». — Первые минут 25 нормально было, а потом немного подсели, потому что поляна мягкая, глинистая, пришлось больше от обороны играть. В целом считаю, что нормально сыграл. Прилетел только вчера, провел одну тренировку».
Напомним, права на Полоза принадлежат «Зениту», который разрешил 27-летнему игроку тренироваться с «Рубином».
Добавим, что единственный гол в матче забил Иван Коновалов.
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