Дмитрий Полоз: Считаю, что нормально сыграл с «Маккаби»

Форвард Дмитрий Полоз , находящийся на просмотре в «Рубине», прокомментировал контрольный матч с «Маккаби» из Петтах-Тиквы (1:0) на сборе в Австрии

«Сейчас готов на 70%, — приводит слова Полоза официальный твиттер «Рубина». — Первые минут 25 нормально было, а потом немного подсели, потому что поляна мягкая, глинистая, пришлось больше от обороны играть. В целом считаю, что нормально сыграл. Прилетел только вчера, провел одну тренировку».

Напомним, права на Полоза принадлежат «Зениту» , который разрешил 27-летнему игроку тренироваться с «Рубином».