Защиту интеллектуальной собственности обсудят на SAY FUTURE

Знаете ли Вы сколько стоит ваш бренд? В какую сумму можно оценить ноу-хау производственного процесса или рецепт соуса? Как дать оценку перспективности и стоимости старт-апа? Что лучше, продать права на оригинальную разработку или продавать лицензию? Как защитить свою торговую марку от недобросовестных конкурентов?

История развития правоотношений на интеллектуальную собственность началась с момента создания станка Гуттенберга и продолжается по сей день. Современные вызовы, такие как «пиратство», патентные войны, промышленный и коммерческий шпионаж диктуют необходимость грамотной защиты интеллектуальных прав на нематериальные ресурсы компаний, предприятий, производств. Безопасность интеллектуальной собственности — один из важнейших аспектов защиты Вашего бизнеса, Ваших капиталовложений, Ваших интеллектуальных и трудовых затрат.

Одним из интереснейших треков на Международном форуме современных технологий безопасности SAY FUTURE: Security будет трек «Интеллектуальная собственность». Тематика выступлений, без сомнения, привлечет как участников технологичных старт-апов, так и представителей инновационных производств. От начинающих ноунеймов, до известных брендов.

Спикеры и эксперты расскажут:

• Фокин Геннадий Васильевич. Председатель Технического комитета по разработке стандартов профессионального менеджмента интеллектуальной собственности серии «Интеллектуальная собственность и инновации» Национальный Концорциум ПМИС (Совет ТПП РФ по интеллектуальной собственности) — Техническое регулирование гражданского оборота интеллектуальной собственности. Система менеджмента качества интеллектуальных активов и франшиз;

• Митягин Кирилл Станиславович. Эксперт-аудитор Центра компетенций профессионального менеджмента интеллектуальной собственности, разработчик стандарта «Паспорт франшизы», партнер юридической компании «Nevsky IP Law», кандидат юридических наук — ренды интеллектуальных активов в мировой инновационной экономике;

Савельев Алексей Викторович . Директор по оценке многопрофильной компании «ABN Group», разработчик стандарта «Паспорт франшизы», кандидат экономических наук — Коммерциализация интеллектуальных прав и защита инвестиций;

Катков Павел Александрович . Преподаватель РГАИС, член Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности и Ассоциации юристов России , партнер юридической компании «Катков и Партнеры» — Стратегия управления корпоративной интеллектуальной собственностью.