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Редактор Первого канала поддержал расстрел царской семьи и уволился
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Редактор Первого канала поддержал расстрел царской семьи и уволился 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Редактор шоу «Время покажет» на Первом канале Тимофей Ермаков написал заявление об увольнении по собственному желанию после комментария в Facebook. Об этом сообщает «Ридус».
Ермаков решил добровольно уйти с канала после того, как оставил одобрительный комментарий по поводу расстрела царской семьи под постом польского журналиста Томаша Мацейчука, призывавшего отказаться от празднования революции.
Редактор написал в комментариях фразу «слава Петру Войкову». Речь идет о революционере, который являлся одним из инициаторов казни Николая II и членов его семьи. Вместе с этим Ермаков опубликовал карикатуру с убитым царем.
«16 июля. Не забудь поздравить монархистов с праздником», — гласила надпись на картинке, где также был изображен Николай II с отверстием от пули во лбу. Позднее журналист удалил свой комментарий.
В разговоре с журналистами TJournal мужчина пояснил, что резонанс возник после следующего поста Мацейчука, который подробно рассказал о «сталинистских» взглядах Ермакова. По словам бывшего редактора, руководство Первого канала «поддалось на чистой воды провокацию». Однако он опроверг информацию, что при трудоустройстве его обязали отказываться от демонстрации отношения к расстрелу Николая II.
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