МЧС: С начала купального сезона в Белгородской области утонули пятеро

«Дикие» пляжи

По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора по Белгородской области на 10 июля, выданы санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам только 39 из 58 пляжей.

На территории только одного Старооскольского водохранилища, над которым, по словам Сергея Потапова, лишь месяц назад был установлен полный контроль спасателей, расположено около 10 баз отдыха, и здесь ведётся полноценное наблюдение. Кроме того, теперь спасатели патрулируют водоёмы совместно с представителями Госрыбнадзора — за последний месяц уже было выловлено около 300 метров браконьерских сетей.

Впереди ещё предстоит большая и долгая работа по благо­устройству всех «диких» пляжей, но уже сейчас они взяты под контроль, везде установлены знаки, запрещающие купание. К 2019 году планируется оборудовать 8 из этих зон и допустить их к эксплуатации. Уже через 4-5 лет оборудованных пляжей в регионе будет около 100, что значительно снизит количество происшествий на воде.

Тонут из-за алкоголя

«Нельзя сказать, что ситуация с утопленниками сейчас критическая. С начала купального сезона по 11 июля 2018 года на водоёмах Белгородской области произошло пять происшествий, во время которых погибло пять человек, в то время как в аналогичный период 2017 года происшествий было 6 и погибло 6 человек, — говорит Сергей Потапов. — В Белгороде гибели людей на воде в 2018 году не допущено».

Люди чаще всего тонут, купаясь в нетрезвом виде, или переоценив свои плавательные умения, а также купаясь в неположенных местах.

Спасатели напоминают: необорудованные пляжи опасны даже для тех, кто хорошо плавает. Ведь когда вы погружаетесь в воду и ныряете, то совершенно не знаете, что может быть на дне — можно попасть в заросли водорослей, наткнуться на корягу. А при прыжке в водоёмы, глубина которых неизвестна, можете просто сломать себе шею. Оборудованные пляжи каждый год в предкупальный сезон проходят тщательную проверку, их дно исследуют водолазы. На таких пляжах не зарегистрировано ни одного серьёзного водного происшествия, а уж тем более смерти.