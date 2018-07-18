Прогноз результатов «Яндекса»: сильный квартал

Яндекс опубликует результаты за 2К18 по US GAAP в четверг 26 июля.

Мы ожидаем выхода сильных результатов. Мы прогнозируем годовой рост выручки на 29% и рост скорректированной EBITDA на 12%; на основные показатели должна была повлиять деконсолидация Яндекс. Маркета в начале квартала в связи с внесением его в капитал СП со Сбербанком . Мы прогнозируем годовой рост консолидированной чистой прибыли на 27%.

По нашим оценкам, исключая Яндекс. Маркет компания должна показать годовой рост выручки на 34% и рост скорректированной EBITDA на 20%. Этому должна была способствовать сильная динамика в поисковом сегменте.

Мы также ожидаем ускорения роста выручки в сегменте такси за счет консолидации результатов Uber в течение всего квартала и некоторого позитивного влияния чемпионата мира по футболу. Первое, вероятно, привело к увеличению убытков на уровне EBITDA по сравнению с предыдущим кварталом, но, как мы считаем, компания открыто предупредила рынок об этом во время объявления результатов за 1К18, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.