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Прогноз результатов «Яндекса»: сильный квартал
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Прогноз результатов «Яндекса»: сильный квартал 

Прайм 1 час назад
Яндекс опубликует результаты за 2К18 по US GAAP в четверг 26 июля.
Мы ожидаем выхода сильных результатов. Мы прогнозируем годовой рост выручки на 29% и рост скорректированной EBITDA на 12%; на основные показатели должна была повлиять деконсолидация Яндекс. Маркета в начале квартала в связи с внесением его в капитал СП со Сбербанком. Мы прогнозируем годовой рост консолидированной чистой прибыли на 27%.
По нашим оценкам, исключая Яндекс. Маркет компания должна показать годовой рост выручки на 34% и рост скорректированной EBITDA на 20%. Этому должна была способствовать сильная динамика в поисковом сегменте.
Мы также ожидаем ускорения роста выручки в сегменте такси за счет консолидации результатов Uber в течение всего квартала и некоторого позитивного влияния чемпионата мира по футболу. Первое, вероятно, привело к увеличению убытков на уровне EBITDA по сравнению с предыдущим кварталом, но, как мы считаем, компания открыто предупредила рынок об этом во время объявления результатов за 1К18, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.
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