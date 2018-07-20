В центре Москвы воссоздадут средневековый замок в рамках фестиваля «Времена и эпохи»

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Копия средневекового замка XIII века появится в центре Москвы в рамках фестиваля «Времена и эпохи», в его строительстве сможет поучаствовать любой желающий. Как сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии, замок возведут на Никитском бульваре.

"На Никитском бульваре гости фестиваля «Времена и эпохи» перевоплотятся в каменщиков, кузнецов, гончаров, плотников и других мастеров. Под руководством ремесленников и реконструкторов они будут создавать уменьшенную копию европейского феодального замка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все желающие смогут научиться обтесывать глыбы из известняка и ракушечника, ковать гвозди, делать черепицу, обстругивать доски, готовить краски и расписывать ими щиты стражников, сундуки и посуду. Кроме того, участники займутся вышивкой копий старинных знамен, а также помогут архитектору с чертежами.

Для детей на площадке фестиваля установят игровую крепость, которую можно будет штурмовать игрушечным мягким оружием. Также гости смогут познакомиться со средневековой архитектурой: на примере макета замка экскурсовод расскажет, какие виды башен существовали, и сколько из них сохранилось до наших дней.

Ежегодный фестиваль «Времена и эпохи» пройдет в Москве с 10 по 22 августа. Российские и европейские клубы реконструкторов воссоздадут разные эпохи — от каменного до конца XX века — на 30 городских площадках, а гости фестиваля смогут увидеть костюмированные спектакли, послушать лекции и даже стать студентами средневекового университета.