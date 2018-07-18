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Срочно: Огромный столб черного дыма наблюдался в столице Пакистана
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Срочно: Огромный столб черного дыма наблюдался в столице Пакистана 

ИА Синьхуа 1 час назад
Исламабад, 18 июля /Синьхуа/ — Огромный столб черного дыма наблюдался в столице Пакистана в среду около полудня. Местные жители заявили, что дым был виден недалеко от еженедельного рынка. Сведений о жертвах пока не поступало. —0—
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