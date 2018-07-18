На восстановление церкви в центре Ярославля потратят больше 100 миллионов рублей

Чтобы сохранить историю, нужно потратить очень много денег. В Ярославле на восстановление церкви, простоявшей 80 лет без куполов, потратят 115 миллионов рублей. Из них уже освоено около 90 миллионов.

Старинная церковь 80 лет стояла без куполов

На портале Госзакупок объявили аукцион на реставрацию Спасо-Пробоинской церкви Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря. Он находится на площади Челюскинцев. На эти работы потратят ещё 25 миллионов рублей.

Спасо-Пробоинская церковь строилась в 1696-1705 годах. С 1936 года церковь стояла обезглавленной.

Этим целом у церкви укрепляли фундамент, обновляли фасады и устанавливали новые купола и кресты.

Кресты и купола на пятиглавой церкви появились этим летом

— Параллельно строились колокольни. Одна из них уже возведена, вторая в процессе, — рассказал пресс-секретарь Ярославской епархии Александр Сатомский

Такой была церковь до реставрации

Что сделают за 25 миллионов рублей:

воссоздадут наружные и внутренние художественно-декоративные покраскивоссоздадут штукатурную отделкулепнинукровлюпозолоту там, где она была раньше.