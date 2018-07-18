Мадуро, Путин и «Роснефть»

Обращение Сантоса к Трампу не такая уж плохая идея. Если кто-то, сегодня, способен сделать так, чтобы его услышал российский президент, так это должен быть один из его самых горячих поклонников. Еще до Трампа три президента США встречались с лондонским отравителем. В 2001 году Джордж Буш-младший опрометчиво заявил, что ему достаточно было взглянуть в глаза российскому президенту, чтобы почувствовать душу прямого и надежного человека.

Сирии, Дональд и Вовочка Путин (так его зовут, ласково, приближенные) имели в Хельсинки обстоятельный разговор. Следует отметить, что беседа двух лидеров один на один прошла дольше, чем планировалась. Интересно, однако, было бы узнать обсуждали ли лидеры двух стран кроме таких злободневных вопросов как ситуация на Украине , в Крыму Иране , российского вмешательства в выборы в США в 2016 году, положение в Венесуэле.

Как бы там ни было, но просьба президента Сантоса вполне обоснована, так как затрагивает весьма щепетильную тему относительно той роли, которую играет и будет играть Россия в Венесуэле.

Российские интересы представлены в Венесуэле более 15 лет. В последнее время влияние Кремля в этой южноамериканской стране серьезно усилилось. Следует отметить, что усиление российского влияние в Венесуэле происходит по мере возрастания давление западных стран на Мадуро, которого обвиняют в подрыве демократических устоев в стране. Не следует забывать, что в Венесуэле находятся самые большие нефтяные месторождения в Западном полушарии.

В расширении отношений между Москвой и Каракасом не надо усматривать никакого «политического умысла». Не исключено, что Трамп недооценивает планы Путина относительно Венесуэлы и латиноамериканского региона в целом.

Из-за ошибок, допущенных в экономической политике, внешний долг Венесуэлы превысил 150 миллиардов долларов. В то время как венесуэльская нефтегазовая индустрия находится в крайне плачевном состоянии, Россия активно участвует в реструктуризации венесуэльской задолженности. Москва и Каракас договорились о реструктуризации на десять лет задолженности Венесуэлы перед Россией в размере трех миллиардов долларов.

Безвыходное положение Мадуро в связи с отсутствием валюты столь необходимой для закупок продуктов питания, медицинских препаратов заставляют его жертвовать суверенитетом страны и отдавать России полномочия, которые ранее не имело ни одно государство. Это касается передачи России части месторождений в нефтяном поясе Ориноко, золотоносного месторождения «Арко Минеро».

С другой стороны, Путин проявляет безразличие по отношению к политическому кризису и гуманитарной трагедии в Венесуэле, как и к страданиям сирийского народа.

Москва солидарна с Мадуро , который выступает с антиамериканской риторикой и осуждением санкций, введенных США, Канадой Европейским союзом по отношению к венесуэльскому президенту и его коррумпированным и кровожадным прихлебателям. Ничего странного в этом нет. Россия, как и Венесуэла, также подвергалась гораздо более обременительным экономическим санкциям, по сравнению с санкциями в отношении венесуэльских наркогенералов.

Многие аналитики задаются вопросом, будет ли достаточно российской помощи, а также помощи, обещанной на прошлой неделе Китаем в размере пяти миллиардов долларов для того, чтобы сохранить режим Мадуро на плаву. Возможно, хотя есть некоторые сомнения.

Нынешняя ситуация означает, что Николас Мадуро добился больших успехов на международной арене, чем венесуэльская оппозиция. После больших потерь и внутренних раздоров, демократическая оппозиция в Венесуэле ограничена в своих действиях, инертна, лишена сильного лидера и не верит в то, что принятие резолюции ОАГ с осуждением режима Мадуро, а также экономические санкции Соединенных Штатов и ЕС приведут к каким-то изменениям.

В отличие от оппозиции у Мадуро есть Путин, «Роснефть» и Банк развития Китая.