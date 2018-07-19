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Центробанк: НКО «Лидер» проводила операции на нерыночных условиях для сокрытия хищений
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Центробанк: НКО «Лидер» проводила операции на нерыночных условиях для сокрытия хищений 

Банки.ру 1 час назад
Временная администрация небанковской кредитной организации «Лидер», чья лицензия была отозвана 13 апреля этого года, в ходе обследования ее финансового состояния выявила операции купли-продажи иностранной валюты на нерыночных условиях, осуществленные с целью сокрытия хищений денежных средств в кассах внутренних структурных подразделений организации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.
Кроме того, временной администрацией при инвентаризации установлено отсутствие части имущества, находящегося на балансе НКО «Лидер».
По оценке временной администрации, стоимость активов НКО «Лидер» не превышает 292 млн рублей при величине обязательств более 383 млн  Ранее ЦБ сообщал о «дыре» в балансе НКО «Лидер» примерно в 63 млн рублей (активы оценивались в 320 млн при обязательствах на 383 млн). Таким образом, оценка размера «дыры» сейчас увеличилась и составляет 91 млн рублей.
Арбитражный суд Москвы 3 июля принял решение о признании НКО «Лидер» банкротом, сообщают в ЦБ.
Информация о финансовых операциях бывших руководства и собственников НКО «Лидер» с признаками уголовно наказуемых деяний направлена Банком России в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
Напомним, что вслед за отзывом лицензии у НКО «Лидер» Центробанк вывел с рынка одноименную систему денежных переводов.
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