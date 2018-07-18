Артисты из Коми впервые выступят в Мурманске в рамках «Больших гастролей»

"В рамках «Больших гастролей» при финансовом участии Федерального центра поддержки гастрольной деятельности мы впервые едем в Мурманск в начале октября. У нас сложились хорошие партнерские отношения с очень известным в стране Мурманским областным театром кукол, там мы выступим с детским репертуаром. А постановки для взрослых покажем на сцене Драматического театра Северного флота. Это будут интересные гастроли", — рассказал ТАСС Матвеев.

Как дополнил его заместитель Владимир Казаковцев, с 4 по 8 октября сыктывкарская труппа выступит в Мурманске шесть раз с четырьмя постановками. Это народная комедия «Слон» по пьесе советского драматурга Александра Копкова , а также «Женитьба» по произведению Николая Гоголя . Детям будут показаны сказка «Вождь краснокожих» по новелле О. Генри и спектакль «Трям! Здравствуйте!» Сергея Козлова

Все постановки ранее были успешно представлены на многих фестивалях и при этом в театрах Мурманска еще не ставились, поэтому сыктывкарцы надеются удивить местных зрителей. В ответ Мурманский областной театр кукол выступит в Сыктывкаре с постановками для детей также в рамках «Больших гастролей».