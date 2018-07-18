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Артисты из Коми впервые выступят в Мурманске в рамках «Больших гастролей»
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Артисты из Коми впервые выступят в Мурманске в рамках «Больших гастролей» 

ТАСС 2 часа назад
СЫКТЫВКАР, 18 июля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Академический театр драмы имени Виктора Савина впервые покажет спектакли в Мурманске в рамках федерального проекта «Большие гастроли». Они запланированы на начало октября, рассказал ТАСС директор театра Михаил Матвеев.
"В рамках «Больших гастролей» при финансовом участии Федерального центра поддержки гастрольной деятельности мы впервые едем в Мурманск в начале октября. У нас сложились хорошие партнерские отношения с очень известным в стране Мурманским областным театром кукол, там мы выступим с детским репертуаром. А постановки для взрослых покажем на сцене Драматического театра Северного флота. Это будут интересные гастроли", — рассказал ТАСС Матвеев.
Как дополнил его заместитель Владимир Казаковцев, с 4 по 8 октября сыктывкарская труппа выступит в Мурманске шесть раз с четырьмя постановками. Это народная комедия «Слон» по пьесе советского драматурга Александра Копкова, а также «Женитьба» по произведению Николая Гоголя. Детям будут показаны сказка «Вождь краснокожих» по новелле О. Генри и спектакль «Трям! Здравствуйте!» Сергея Козлова.
Все постановки ранее были успешно представлены на многих фестивалях и при этом в театрах Мурманска еще не ставились, поэтому сыктывкарцы надеются удивить местных зрителей. В ответ Мурманский областной театр кукол выступит в Сыктывкаре с постановками для детей также в рамках «Больших гастролей».
Накануне выступлений в Мурманске сыктывкарская труппа примет участие в III Международном театральном фестивале Мартина МакДонаха, который проводит в Перми местный театр Сергея Федотова «У моста» с 1 по 7 октября. «Это всемирно известный, очень престижный фестиваль. Нас впервые пригласили принять в нем участие с нашей постановкой „Королева красоты“. Выступление на фестивале МакДонаха — это большой успех для нашей труппы. Мы работаем в Перми, и тут же часть артистов отправляется через Москву на гастроли в Мурманск», — рассказал ТАСС директор театра.
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