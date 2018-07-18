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На месте самозахваченной территории в Северном Бутове откроется бесплатная парковка для жителей
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На месте самозахваченной территории в Северном Бутове откроется бесплатная парковка для жителей 

Госинпекция по недвижимости города Москвы 2 часа назад
Вдоль улицы в жилом квартале нелегальные предприниматели организовали платную автостоянку. Без каких-либо разрешительных документов они огородили земельный участок 2500 кв. м металлическим забором, установили будку охраны и взимали с автовладельцев плату за стоянку автотранспорта.
Земельный участок под размещение автостоянки город не предоставлял. Разрешение уполномоченного органа власти на установку ограждения и будки охраны не выдавалось. Де-факто был осуществлен самозахват территории для незаконной коммерческой деятельности.
В настоящее время приняты меры по освобождению территории. Для автомобилистов в Северном Бутово обеспечена свободная бесплатная парковка личного транспорта.
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