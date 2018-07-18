В августе в Красноярске состоится третье тестовое мероприятие Зимней универсиады-2019

Это крупная образовательная конференция, которая регулярно проводится Международной федерацией студенческого спорта (FISU). Тема Форума в этом году — «Студенческий спорт: трамплин для инновационного лидерства».

Форум ФИСУ — это одно из крупнейших образовательных мероприятий, которое проводится под эгидой FISU каждые два года в разных странах мира. Цели Форума — популяризация идей молодежного спорта, укрепление международного сотрудничества и поддержка студенческих проектов в этой сфере.

Участниками Форума ФИСУ в Красноярске станут студенты из разных стран, а также представители национальных федераций студенческого спорта, члены мирового научного сообщества и известные эксперты в области студенческого спорта и образования. Студенты Сибирского федерального университета также примут участие в Форуме в составе российской делегации. На территории будущей Деревни Универсиады и СФУ студенты, спортивные лидеры и специалисты, заинтересованные в развитии спорта, обсудят вопросы, связанные со студенческим спортивным движением, образованием, медициной, этикой и культурой спортивного поведения. Кроме этого, в рамках Форума традиционно пройдут заседания трех комитетов ФИСУ: образовательного, студенческого и комитета по гендерному равенству, который рассматривает вопросы равноправия полов. Ожидается, что всего в мероприятии примут участие около 200 человек более чем из 40 стран мира.

Спикером одной из образовательных сессий в рамках Форума станет двукратный чемпион Паралимпийских игр по горнолыжному спорту Алексей Мошкин , он выступит с лекцией о равных возможностях в спорте. А представители ФИСУ и зарубежных спортивных ассоциаций помогут участникам Форума разработать и защитить собственные проекты, направленные на развитие и популяризацию спорта среди молодежи.

Форум ФИСУ станет также тестовой площадкой по ряду направлений работы Дирекции Зимней универсиады-2019: в ходе Форума будут оцениваться качество транспортного обеспечения, сервисы по аккредитации, организация питания, культурная, спортивная программы и многое другое. Кроме того, в ходе международной конференции проверят, насколько Деревня Универсиады готова к встрече будущих участников Студенческих игр. К организации Форума планируется привлечь не менее 200 волонтеров Зимней универсиады-2019.