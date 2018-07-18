Полицейский разворот Карапетяна

Скажем так, случилась сенсация. Одним взмахом руки, одним росчерком пера старший лейтенант юстиции Пивоварцев прекратил два уголовных дела в отношении екатеринбургского ООО «СУ-196», контролируемого семьей Армена Карапетяна . Как утверждают источники "Уралинформбюро" , следователь УВД отправил в шоковое состояние областных чиновников, чекистов, антимонопольщиков.

Депутат без прав

Теперь уже бывший депутат Законодательного Собрания Свердловской области , эсер Армен Карапетян несколько лет назад попал в разработку регионального Управления ФСБ . Шутки шутками, но «папочка» на него регулярно пополнялась.

Депутат, приравниваемый по статусу к областному министру, дружил с главой свердловского ГУВД генералом Михаилом Бородиным . А в парламент, согласно популярной версии, армянский бизнесмен попал по протекции гендиректора УГМК Андрея Козицына . Так или иначе, Карапетян мог устроить скандал с «похищением» собственной дочери, «напутать» с декларацией о доходах или сесть пьяным за руль. Что-то ему сходило с рук, но водительских прав и депутатского мандата он в итоге лишился.

Важным для него, по свидетельству знающих людей, был и остается денежный поток. В депутатскую бытность Армен Карапетян переписал на своего брата Рафика доли и директорское кресло в нескольких фирмах. Жест смешной, по сути клоунский, но формально парламентарий «отошел от бизнеса».

Как известно, несколько лет назад Карапетян «дорвался» до дорог в Екатеринбурге и Свердловской области. Что из этого вышло? Екатеринбуржцы до сих не забыли кошмар, устроенный карапетяновской компанией (тогда она называлась «ЭММА») на ремонте улиц мегаполиса в начале 2010-х.

К Екатеринбургу мы вернемся чуть позже. Расскажем о фальсификации документов и армянском сговоре. А пока что отправимся на дорогу Ревда — Мариинск — Краснояр.

Скальный недобор

О работе чекистов говорить вслух не принято. Но есть исключения. Мы нашли их в интервью руководителя Свердловского Управления ФАС Дмитрия Шалободова "Российской газете"

Фото — «Российская газета»

"Я лично рассматривал скандальное дело о внесении СУ-196 в реестр недобросовестных поставщиков. Спрашиваю представителя заказчика: «Как вы подписывали акты, если видели, что нет скального грунта? Это же уголовное преступление». «А мы подписывали, не выезжая на место». Если бы не ФСБ, никто об этом и не узнал бы", — заявил он.

Итак, в 2017 году свердловские чекисты выявили, что карапетяновское ООО «СУ-196» не уложило необходимый скальный грунт на нескольких участках ремонтируемой дороги. При этом подрядчик подписал с ГКУ СО «Управление автодорог» акты о выполненной работе в соответствии с техническим заданием. И получил почти три миллиона рублей просто так.

Заказчик должным образом не контролировал ход работ и поверил Карапетяну на слово. А когда прошлой весной УАД потребовало исправить недоделки, армянские бизнесмены месяц эти справедливые требования не признавали. И лишь когда госконтракт с ООО «СУ-196» был расторгнут, бросились переделывать трассу. Наверное, их испугало возбуждение уголовного дела по признакам преступления, трактуемого как мошенничество.

Казалось бы, работа следователей по этой «уголовке» будет проще простого. Провели независимую экспертизу — нет скального грунта на двух участках. Опросили подрядчика и заказчика — не производили отсыпку. Все, как на ладони. Но не тут-то было.

Уголовное дело расследовалось год! Менялись следователи, руководители Главного следственного управления ГУ МВД, включая генерал-майора Владимира Миронова , шесть (!) раз продлевали сроки предварительного следствия. При этом по делу никто не задерживался, обвинение никому не предъявлялось.

Тянули время? 28 июня 2018 года старший лейтенант Пивоварцев подписал постановление о прекращении уголовного дела. А как же мошенничество и где три миллиона бюджетных рублей? Мы знаем лишь о том, что они были перечислены на расчетный счет ООО «СУ-196».

По Малышева с фальсификатом

Следователи начинали раскручивать «дело Карапетянов», о котором раструбили екатеринбургские СМИ, с дороги в Ревде. Но вот неожиданность — оказывается, что осенью прошлого года было возбуждено еще одно уголовное дело. Из него следует, что неустановленные сотрудники компании Карапетяна в 2013 году подделали положительный протокол испытаний о качестве выполненных работ на улице Малышева.

Напомним, что пять лет назад жила-была «ЭММА». Мэрия Екатеринбурга после карапетяновского ужаса на улице Степана Разина не хотела иметь с ней дела. Публично, во всяком случае. Поэтому контракт на ремонт очень значимой для города магистрали — улицы Малышева выиграло ООО «Горзеленстрой».

По невероятному стечению обстоятельств ее тогдашний владелец Ишхан Мирзоян был дружен с Арменом Карапетяном. Наверное потому сразу же заключил договор субподряда с ООО «ЭММА».

Комания Мирзояна была «прокладкой». Это выяснили следователи. «По сложившейся практике ООО „Горзеленстрой“ самостоятельно не принимает и не оплачивает работы субподрядчиков» — цитата из уголовного дела. Правит бал на улицах Екатеринбурга МКУ «Городское благоустройство». Муниципальный заказчик отказался выплачивать 12,7 миллиона рублей из-за некачественной работы «ЭММЫ». Доказательством тому являлся неудовлетворительный протокол испытаний Уральского филиала ФГУП «РОСДОРНИИ».

А дальше начались чудеса. «ЭММА» подала иск в Арбитражный суд о взыскании с «Горзеленстроя» невыплаченной суммы. И выиграла его нокаутом. Компания Карапетяна представила протокол испытаний с тем же номером и датой и… положительным результатом. Ответчики настаивали на том, что это — подделка, но по непонятной причине не могли предъявить оригинал настоящего протокола. Судья факсовую копию принимать отказалась. Вердикт в свою пользу «ЭММА» отстояла во всех судебных инстанциях. Но деньги с «Горзеленстроя» взыскать не смогла — компания Мирзояна, рассорившегося к тому моменту с Карапетяном, ушла в банкротство.

Следователи доподлинно выяснили, откуда взялся фиктивный протокол испытаний. Некий прораб «ЭММЫ» подписал его у тогдашнего директора филиала Ольги Телюфановой. Удивительно, что в тот день она находилась в отпуске и не имела полномочий подписывать какие-либо документы. Мошенничество выявлено?

Следствие сделало противоположный вывод — «сотрудниками ООО „СУ-196“ не предпринимались действия, направленные на хищение денежных средств». Более того, «в ходе следствия не добыто достаточной совокупности доказательств, свидетельствующих о том, что у кого-либо из сотрудников имелись корыстные мотив и умысел, направленные на совершение хищения путем обмана». В итоге старший лейтенант Пивоварцев пришел к заключению об отсутствии события преступления.

Спасибо, следователь!

Суммируем итоги. Два уголовных дела, соединенных в одно, прекращены. Три миллиона рублей, незаслуженно полученных ООО «СУ-196» на дороге в Ревде, считаются честно заработанными. Отправленный в банкротство «Горзеленстрой» мало кого интересует. Телюфанова теперь уже не директор филиала.

А фирма Карапетяна признается «белой и пушистой». А как иначе, если действия ее сотрудников не признаны преступными?

И теперь ООО «СУ-196» самое время, взяв постановление следователя, отправиться в арбитражный суд с требованием исключения себя из реестра недобросовестных поставщиков. Карапетяновскую компанию год не допускали к госконтрактам, срок «дисквалификации» должен истечь в июле 2019 года. Ранее они безуспешно обжаловали этот вердикт, но теперь появляется реальный шанс победить Управление ФАС под руководством Дмитрия Шалободова. Ведь Управление ФСБ Карапетяны благодаря следователям уже уложили «на лопатки».

В свою очередь «Уралинформбюро», учитывая общественный резонанс, вызванный многолетней деятельностью ООО «ЭММА» и ООО «СУ-196» на дорогах Свердловской области, обращается к заместителю Генпрокурора РФ Юрию Пономареву с просьбой оценить правомерность постановления старшего лейтенанта Пивоварцева.

Вадим ДЫНИН