Уже пятая. Зачем создают префектуры в отдалённых спальных районах Тамбова

Развивая окраины

Уже пятая по счёту префектура — «Западная» — появилась в городе. В её состав вошли 20 улиц: Бастионная, первый и второй Авиационный проезды, Майская, Весенняя, Киквидзе, Т. Дерунец, проезд и улица Н. Островского, проезд Достоевского и другие. На территории префектуры живут около 13 тысяч человек.

«Опыт создания первых префектур показал, что это эффективный механизм работы жителей с властью, — говорит заместитель главы города Тамбова Антонина Колодина. — В Западном округе много активных людей, и они сами заявили о создании префектуры. Думаю, это даст дополнительный импульс к развитию территории. Префектура позволит привлекать в этот район такие программы, как «Народная инициатива» и «Городская среда».

Западная часть города — одна из старейших. Некоторые территории здесь в далёком прошлом были сёлами (как, например, Полынки). Поэтому и проблемы разбитых дорог, изношенных коммуникаций, транспорта, социальных услуг, торговли здесь стоят особенно остро.

На пост префекта — посредника между властью и людьми выдвинули местную жительницу Марию Кокору. Кандидатуру утвердили единогласно. Она — известная общественница со стажем свыше 30 лет (была домкомом, возглавляла совет территории «Западный»), а также всю жизнь работала инженером по контролю качества оборонного завода.

«Я привыкла добиваться результата, выявлять брак и находить причины недоработок. Думаю, мой опыт мне поможет и в новой должности. Западный район — это окраины, и трудностей у жителей огромного частного сектора и стареньких многоэтажек достаточно», — считает она.

У новоиспечённого префекта намечен план работы. В числе первоочередных задач, которые предстоит решить, стоит благоустройство дворовых территорий, асфальтирование проездов, тротуаров, а также пересмотр режима работы общественного транспорта.

В роли доносчиков

Новый префект призналась, что в общественной работе планирует задействовать близких и знакомых: оперативность передвижения обеспечит муж на машине, связь с людьми — команда домкомов и уличкомов

«Опыт работы общественных префектур принёс результаты в решении общих проблем жителей многих городских микрорайонов, — считает Мария Кокора. — На севере Тамбова люди при поддержке префекта Ольги Грипич отстояли Олимпийский парк, который хотели отдать под застройку многоквартирными домами, в «Лётке» префект Лариса Булгакова добилась благоустройства нескольких скверов, отремонтировали дороги, привели в порядок торговлю на микрорынке. В «Центральной» убрали старые опасные деревья и высадили новые. Пришло время и для изменений у нас».

Мария Кокора признаётся, что решиться стать префектом ей было не так просто:

«Это большая ответственность. Но я благодарна людям, которые меня поддержали. Признаюсь, я не умею молчать, видя проблемы. Всегда спорю с руководством, если что-то не так. Не нравится, обижаются, но потом благодарят за то, что я озвучила. До них надо грамотно донести проблемы населения. Вот мы, префекты, в какой-то мере должны выступить в роли доносчиков. В хорошем смысле слова».

Напомним, что общественные префектуры стали создаваться с прошлого года. Они сменили утратившие эффективность и связь с людьми советы территорий. Планируется, что префектуры появятся во всех микрорайонах, а затем — в городах и районах области.