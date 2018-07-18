Михаил Шмырев: В зоне особого риска

Политолог Михаил Шмырев: «Саратовская набережная — одно из главных мест отдыха саратовцев — постепенно превращается в зону, где каждый из нас рискует провалиться в яму или уползти вместе с куском набережной в Волгу. Вот только ответственные за это чиновники и строители от стыда не проваливаются сквозь землю. Дошло до смешного: первый же в этом году сильный ливень спровоцировал очередные провалы. Городские власти уже и не пытаются хоть как то объяснить новые провалы невидимыми грунтовыми водами и т.п. Раньше свежие провалы асфальтировали, обещали привлечь застройщика. Но застройщика привлекли за растрату по другому делу — об обманутых дольщиках. И то недавно выпустили под подписку о невыезде. Последний провал просто засыпали срезанным с дороги асфальтом и то после того, как фотография со студентом в яме стала популярным в соцсетях мемом. Свежие провалы пока что открыты и зияют. Может, власти что-то знают и уже не видят смысла дырки со щелями засыпать? Вот так в один прекрасный момент получится, что после очередного ливня — была новая саратовская набережная и сплыла… Вместе с потоками воды и освоенными сотнями миллионов рублей. Не пора ли признать негодность нового участка набережной и всерьез заняться его исследованием и капитальным ремонтом?»