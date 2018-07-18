Ещё
Михаил Шмырев: В зоне особого риска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Михаил Шмырев: В зоне особого риска 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Политолог Михаил Шмырев: «Саратовская набережная — одно из главных мест отдыха саратовцев — постепенно превращается в зону, где каждый из нас рискует провалиться в яму или уползти вместе с куском набережной в Волгу. Вот только ответственные за это чиновники и строители от стыда не проваливаются сквозь землю. Дошло до смешного: первый же в этом году сильный ливень спровоцировал очередные провалы. Городские власти уже и не пытаются хоть как то объяснить новые провалы невидимыми грунтовыми водами и т.п. Раньше свежие провалы асфальтировали, обещали привлечь застройщика. Но застройщика привлекли за растрату по другому делу — об обманутых дольщиках. И то недавно выпустили под подписку о невыезде. Последний провал просто засыпали срезанным с дороги асфальтом и то после того, как фотография со студентом в яме стала популярным в соцсетях мемом. Свежие провалы пока что открыты и зияют. Может, власти что-то знают и уже не видят смысла дырки со щелями засыпать? Вот так в один прекрасный момент получится, что после очередного ливня — была новая саратовская набережная и сплыла… Вместе с потоками воды и освоенными сотнями миллионов рублей. Не пора ли признать негодность нового участка набережной и всерьез заняться его исследованием и капитальным ремонтом?»
САРАТОВ24: последние новости
Минприроды «втихаря» проводят «мусорную» реформу Депутаты не захотели поощрить авторов "серого" цирка Обманутым дольщикам помогут деньгами или новым жильем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США
Украина присвоила четыре санатория в Крыму132
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии383
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе115
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
00:37
Россиянам могут добавить два выходных
Общество
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение