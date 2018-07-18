Шесть воспитанников Академии «Ротор» стали игроками дублера одноименного ФК

Шесть воспитанников Академии «Ротор» заключили контракты с командой «Ротор-2».

Так, за команду теперь будут выступать 19-летние Иван Лагутин , Никита Арсеньев Павел Кобзев, а также 18-летние Владислав Рымарь, Данила Иванов и Кирилл Шведов.

Отметим, что вошедшие в «Ротор-2» Кобзев и Арсеньев ранее выступали в другом регионе за местную команду, но ради волгоградского ФК вернулись. «Нам удалось убедить вернуться ребят из „Урала“, которые уехали туда в прошлом году. У них был выбор, остаться в Екатеринбурге и бороться за шанс проявить себя в составе первой команды клуба РФПЛ или вернуться в Волгоград , помогать „Ротору-2“ и быть на глазах у тренеров основы „Ротора“. Они предпочли второй вариант, чему я очень рад», — заявил президент Союза Федераций футбола «Центр» и Федерации футбола Волгоградской области Рохус Шох.

Добавим, что еще несколько воспитанников Академии 2000 и 2001 годов рождения тренируются с «Ротор-2» и, возможно, так же подпишут с командой контракты.