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У Бёрда украли кубок за третье место в чемпионате Формула-Е
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У Бёрда украли кубок за третье место в чемпионате Формула-Е 

Чемпионат.com 2 часа назад
Британский гонщик команды «ДС Вёрджин» в чемпионате электромобилей Формула-Е Сэм Бёрд лишился своего призового кубка, который ему вручили за третье место в личном зачёте по итогам сезона-2017/18.
«На вечеринке, посвящённой окончанию чемпионата, я по своей глупости лишился призового кубка. Кого-то из гостей видели уходящим с мероприятия с моим кубком. Есть у кого-нибудь информация об этом человеке? Я боролся за эту награду и подавлен тем, что у меня её больше нет», — написал Бёрд в своём «инстаграме».
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