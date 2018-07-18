У Бёрда украли кубок за третье место в чемпионате Формула-Е

Британский гонщик команды «ДС Вёрджин» в чемпионате электромобилей Формула-Е Сэм Бёрд лишился своего призового кубка, который ему вручили за третье место в личном зачёте по итогам сезона-2017/18.

«На вечеринке, посвящённой окончанию чемпионата, я по своей глупости лишился призового кубка. Кого-то из гостей видели уходящим с мероприятия с моим кубком. Есть у кого-нибудь информация об этом человеке? Я боролся за эту награду и подавлен тем, что у меня её больше нет», — написал Бёрд в своём «инстаграме».