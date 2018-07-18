10-й юбилейный Балтийский транспортный форум: транзит как стимул развития инфраструктуры 

Александр Головизнин, директор по направлению логистика и аналитика компании «Морстройтехнология», выступит на Форуме с докладом «Транзит как стимул развития новых портовых проектов на российской Балтике».
«Все давно уже говорят о переориентации российских грузов в российские же порты. При этом многие такие сентенции сопровождаются уверениями в том, что у нас достаточно своих мощностей, и так далее. Но если вы вспомните моё выступление на прошлом девятом Балтийском транспортном форуме, то (если мы, конечно, не говорим о нефти) становится очевидно, что подобные заверения не совсем корректны», — отмечает Александр Головизнин.
«Я ещё три года назад говорил о том, что для многих российских грузов, которые переваливаются в прибалтийских портах, в России просто нет подходящих мощностей, т.е. просто нет терминалов, которые могли бы принять эти грузы. К счастью, в последнее время мы видим достаточно серьезное движение в направлении решения этой проблемы у нас на Балтике. Началось и проектирование, и переориентирование, главное — движение в сторону создания новых портовых мощностей началось! Я не претендую на то, что это именно меня услышали, главное –проблема стала решаться».
Александр Головизнин — яркий спикер и известный в транспортной отрасли эксперт, не пропустите дискуссию, которая традиционно разворачивается после его выступлений на форумах «ICF-Международные конференции».
В Юбилейном Балтийском транспортном форуме примут участие представители федеральной и региональной власти, руководители и владельцы международных железнодорожных, морских, автомобильных перевозчиков, стивидорных компаний и компаний-грузовладельцев, имеющих интересы на Северо-Западе России и в странах Балтии.
Дискуссия ожидается интересной и насыщенной!
Приглашаем Вас принять участие в работе юбилейного Балтийского транспортного форума и стать участником диалога представителей транспортного сообщества Балтийского региона.
Форум проходит под эгидой Правительства Калининградской области. ! Обращаем Ваше внимание, что скоро заканчивается период льготной регистрации на форум, — после 31 июля стоимость участия повышается.
Зарегистрироваться на Балтийский транспортный форум можно через кнопку «Зарегистрироваться» на сайте мероприятия, ответом на это письмо или через сотрудников Оргкомитета по телефонам:
* в Москве +7 (495) 646-01-51,
* в Санкт-Петербурге +7 (812) 448-08-48.