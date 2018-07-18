10-й юбилейный Балтийский транспортный форум: транзит как стимул развития инфраструктуры

Александр Головизнин , директор по направлению логистика и аналитика компании «Морстройтехнология», выступит на Форуме с докладом «Транзит как стимул развития новых портовых проектов на российской Балтике».

«Все давно уже говорят о переориентации российских грузов в российские же порты. При этом многие такие сентенции сопровождаются уверениями в том, что у нас достаточно своих мощностей, и так далее. Но если вы вспомните моё выступление на прошлом девятом Балтийском транспортном форуме, то (если мы, конечно, не говорим о нефти) становится очевидно, что подобные заверения не совсем корректны», — отмечает Александр Головизнин.

«Я ещё три года назад говорил о том, что для многих российских грузов, которые переваливаются в прибалтийских портах, в России просто нет подходящих мощностей, т.е. просто нет терминалов, которые могли бы принять эти грузы. К счастью, в последнее время мы видим достаточно серьезное движение в направлении решения этой проблемы у нас на Балтике. Началось и проектирование, и переориентирование, главное — движение в сторону создания новых портовых мощностей началось! Я не претендую на то, что это именно меня услышали, главное –проблема стала решаться».

Александр Головизнин — яркий спикер и известный в транспортной отрасли эксперт, не пропустите дискуссию, которая традиционно разворачивается после его выступлений на форумах «ICF-Международные конференции».

В Юбилейном Балтийском транспортном форуме примут участие представители федеральной и региональной власти, руководители и владельцы международных железнодорожных, морских, автомобильных перевозчиков, стивидорных компаний и компаний-грузовладельцев, имеющих интересы на Северо-Западе России и в странах Балтии.

Дискуссия ожидается интересной и насыщенной!

Приглашаем Вас принять участие в работе юбилейного Балтийского транспортного форума и стать участником диалога представителей транспортного сообщества Балтийского региона.

Форум проходит под эгидой Правительства Калининградской области . ! Обращаем Ваше внимание, что скоро заканчивается период льготной регистрации на форум, — после 31 июля стоимость участия повышается.

Зарегистрироваться на Балтийский транспортный форум можно через кнопку «Зарегистрироваться» на сайте мероприятия, ответом на это письмо или через сотрудников Оргкомитета по телефонам: