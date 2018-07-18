Ещё
10-й юбилейный Балтийский транспортный форум: транзит как стимул развития инфраструктуры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

10-й юбилейный Балтийский транспортный форум: транзит как стимул развития инфраструктуры 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Александр Головизнин, директор по направлению логистика и аналитика компании «Морстройтехнология», выступит на Форуме с докладом «Транзит как стимул развития новых портовых проектов на российской Балтике».
«Все давно уже говорят о переориентации российских грузов в российские же порты. При этом многие такие сентенции сопровождаются уверениями в том, что у нас достаточно своих мощностей, и так далее. Но если вы вспомните моё выступление на прошлом девятом Балтийском транспортном форуме, то (если мы, конечно, не говорим о нефти) становится очевидно, что подобные заверения не совсем корректны», — отмечает Александр Головизнин.
«Я ещё три года назад говорил о том, что для многих российских грузов, которые переваливаются в прибалтийских портах, в России просто нет подходящих мощностей, т.е. просто нет терминалов, которые могли бы принять эти грузы. К счастью, в последнее время мы видим достаточно серьезное движение в направлении решения этой проблемы у нас на Балтике. Началось и проектирование, и переориентирование, главное — движение в сторону создания новых портовых мощностей началось! Я не претендую на то, что это именно меня услышали, главное –проблема стала решаться».
Александр Головизнин — яркий спикер и известный в транспортной отрасли эксперт, не пропустите дискуссию, которая традиционно разворачивается после его выступлений на форумах «ICF-Международные конференции».
В Юбилейном Балтийском транспортном форуме примут участие представители федеральной и региональной власти, руководители и владельцы международных железнодорожных, морских, автомобильных перевозчиков, стивидорных компаний и компаний-грузовладельцев, имеющих интересы на Северо-Западе России и в странах Балтии.
Дискуссия ожидается интересной и насыщенной!
Приглашаем Вас принять участие в работе юбилейного Балтийского транспортного форума и стать участником диалога представителей транспортного сообщества Балтийского региона.
Форум проходит под эгидой Правительства Калининградской области. ! Обращаем Ваше внимание, что скоро заканчивается период льготной регистрации на форум, — после 31 июля стоимость участия повышается.
Зарегистрироваться на Балтийский транспортный форум можно через кнопку «Зарегистрироваться» на сайте мероприятия, ответом на это письмо или через сотрудников Оргкомитета по телефонам:
* в Москве +7 (495) 646-01-51,
* в Санкт-Петербурге +7 (812) 448-08-48.
РЖД-Партнер: последние новости
Контейнерные перевозки рыбы планируется организовать со станции Большой Камень (Приморье) в центральные регионы России Товарооборот по Транскаспийскому маршруту должен увеличиться к 2020 году Российский инженер представил концепцию летающего поезда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США354
Украина присвоила четыре санатория в Крыму135
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии385
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи103
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе115
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
00:37
Россиянам могут добавить два выходных
Общество
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение