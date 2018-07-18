Мордовское землячество помогло построить храм

Программа по строительству православных храмов в Москве стала объединяющим началом людей разных национальностей и конфессий.

Программа по строительству православных храмов в Москве стала объединяющим началом людей разных национальностей и конфессий. Деньги на строительство того или иного храма нередко жертвуют мусульмане, иудеи, католики, представители различных национальных диаспор столицы. И реальных примеров тому много.

Так, финансирование одного из православных храмов на северо-востоке столицы взяла на себя Мордовия . Православный храм в честь святых равноапостолных Мефодия и Кирилла, учителей словенских на пересечении улиц Малахитовой и Бажова в столичном районе Ростокино возводится, как и все программные храмы, на добровольные пожертвования прихожан, но большую часть финансовой нагрузки взяло на себя Мордовское землячество.

— Сегодня строители вышли из нулевого цикла, возводятся своды и перекрытия храма и ставят перед собой задачу до конца года поднять стены под обустройство барабана. Полностью завершить строительство храма планируют в 2020 году, — уточнил куратор программы.

Стоимость строительства храмового комплекса под ключ с благоустройством храмовой территории составит порядка 200 млн рублей.