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Мордовское землячество помогло построить храм
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Мордовское землячество помогло построить храм 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Программа по строительству православных храмов в Москве стала объединяющим началом людей разных национальностей и конфессий.
Программа по строительству православных храмов в Москве стала объединяющим началом людей разных национальностей и конфессий. Деньги на строительство того или иного храма нередко жертвуют мусульмане, иудеи, католики, представители различных национальных диаспор столицы. И реальных примеров тому много.
Так, финансирование одного из православных храмов на северо-востоке столицы взяла на себя Мордовия. Православный храм в честь святых равноапостолных Мефодия и Кирилла, учителей словенских на пересечении улиц Малахитовой и Бажова в столичном районе Ростокино возводится, как и все программные храмы, на добровольные пожертвования прихожан, но большую часть финансовой нагрузки взяло на себя Мордовское землячество.
— Сегодня строители вышли из нулевого цикла, возводятся своды и перекрытия храма и ставят перед собой задачу до конца года поднять стены под обустройство барабана. Полностью завершить строительство храма планируют в 2020 году, — уточнил куратор программы.
Стоимость строительства храмового комплекса под ключ с благоустройством храмовой территории составит порядка 200 млн рублей.
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