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Минтай и сельдь на прилавках «позолотеют»
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Минтай и сельдь на прилавках «позолотеют» 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Россиян ждет очередной скачок цен на морскую рыбу. Его может спровоцировать запрет Пограничной службы ФСБ на использование рыбодобывающими компаниями для перевозки продукции судов, принадлежащих иностранцам, передает "Уралинформбюро".
Уведомления о нововведении начали поступать рыбодобытчикам, хотя раньше подобных ограничений не существовало, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ). Ранее для работы в акватории РФ кораблю было достаточно иметь право плавания под российским триколором и эксплуатироваться гражданами РФ на условиях фрахта без экипажа.
На сегодня рыболовецкие компании владеют лишь малым количеством судов и вынуждены заключать договоры доставки улова из районов промысла. Запрет на использование иностранных кораблей грозит рыбакам огромными убытками из-за возможной остановки промысла и порчи продукции.
Дополнительные траты на логистику в этом случае могут составить до 12 миллиардов рублей в год, что неминуемо скажется на кошельках конечных потребителей.
Стоит отметить, что закрыть потенциальную брешь на рынке морских грузовых перевозок отечественным транспортом нельзя: старые суда доживают свой век, а новые попросту не строятся.
В Росрыболовстве газете сообщили, что вопрос обсуждался на заседании межведомственной рабочей группы, участники которой договорились «проработать» проблему.
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