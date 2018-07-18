Минтай и сельдь на прилавках «позолотеют»

Россиян ждет очередной скачок цен на морскую рыбу. Его может спровоцировать запрет Пограничной службы ФСБ на использование рыбодобывающими компаниями для перевозки продукции судов, принадлежащих иностранцам, передает "Уралинформбюро"

Уведомления о нововведении начали поступать рыбодобытчикам, хотя раньше подобных ограничений не существовало, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ). Ранее для работы в акватории РФ кораблю было достаточно иметь право плавания под российским триколором и эксплуатироваться гражданами РФ на условиях фрахта без экипажа.

На сегодня рыболовецкие компании владеют лишь малым количеством судов и вынуждены заключать договоры доставки улова из районов промысла. Запрет на использование иностранных кораблей грозит рыбакам огромными убытками из-за возможной остановки промысла и порчи продукции.

Дополнительные траты на логистику в этом случае могут составить до 12 миллиардов рублей в год, что неминуемо скажется на кошельках конечных потребителей.

Стоит отметить, что закрыть потенциальную брешь на рынке морских грузовых перевозок отечественным транспортом нельзя: старые суда доживают свой век, а новые попросту не строятся.