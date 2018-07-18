У ФИЛЬМА ИЛЬИ ХРЖАНОВСКОГО «ДАУ» ПОЯВИЛСЯ САЙТ 

Картину «Дай» покажут осенью 2018 года в Берлине, Лондоне и Париже. Об этом говорится на новом сайте проекта.
Фильм Ильи Хржановского основан на мемуарах Коры Ландау-Дробанцевой, жены Льва Ландау, опубликованных в 1999 году в виде книги «Академик Ландау: Как мы жили», а так же фактах, полученных в результате работы с архивами. Съёмки начались в апреле 2008 года в Санкт-Петербурге.
Основная часть съёмок прошла в Харькове, а также в Баку, Москве, Лондоне и Копенгагене. В мае 2006 года на Международном кинофестивале в Каннах проект фильма попал в число 17 наиболее перспективных мировых проектов в официальной программе «Ателье режиссёров». Роль Льва Ландау, советского физика, лауреата Нобелевской, Ленинской и трех Сталинских премий, исполнил художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис.