У ФИЛЬМА ИЛЬИ ХРЖАНОВСКОГО «ДАУ» ПОЯВИЛСЯ САЙТ

Картину «Дай» покажут осенью 2018 года в Берлине, Лондоне и Париже. Об этом говорится на новом сайте проекта.

Фильм Ильи Хржановского основан на мемуарах Коры Ландау-Дробанцевой, жены Льва Ландау , опубликованных в 1999 году в виде книги «Академик Ландау: Как мы жили», а так же фактах, полученных в результате работы с архивами. Съёмки начались в апреле 2008 года в Санкт-Петербурге