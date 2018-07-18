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На ЧМ‑2018 в Россию приехало больше всего болельщиков из США
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На ЧМ‑2018 в Россию приехало больше всего болельщиков из США 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Больше всего болельщиков на чемпионат мира по футболу в Россию приехало из США, сообщила журналистам в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
«На первом месте болельщики из США, далее группа стран — Колумбия, Перу, Аргентина, Бразилия, много болельщиков из Кореи, Японии, Саудовской Аравии», — сказала Ломидзе.
Она добавила, что много болельщиков было из Польши, Хорватии, Франции. А вот китайские болельщики не вошли в число самых активных.
Финальный матч чемпионата мира по футболу прошел 15 июля на стадионе «Лужники». Сборная Франции обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2.
Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.
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