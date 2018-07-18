Ещё
Около 60 детских площадок отремонтируют в Октябрьском округе Иркутска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 60 детских площадок отремонтируют в Октябрьском округе Иркутска 

АиФ Иркутск 57 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Во дворах Октябрьского округа Иркутска в нынешнем году отремонтируют 58 детских площадок. Сломанные качели и карусели восстановят и покрасят, а вокруг площадок будет установлено ограждение.
Как 18 июля сообщила пресс-служба администрации города, работы выполняются по программам «Комфортная городская среда» и «Эко-Логичный город на 2013 — 2020 годы». «Преимущественно площадки ремонтируем из-за их ненадлежащего использования, чаще со стороны подростков и взрослых», — отметил глава комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский.
Восстановление деревянных ступеней горок, сидений каруселей, скамеек и покраска малых форм детских площадок уже выполнены в восьми дворах: ул. Дальневосточная, 126, ул. Ядринцева, 10, ул. Трудовая, 73, ул. Омулевского, 35, ул. К. Либкнехта, 149, ул. Пискунова, 54, ул. 3-я Летчиков, 11, ул. Коммунистическая, 74. Еще в 18 дворах работы завершат до конца июля.
Этим летом еще три детские площадки планируют установить на улице Байкальская, 298, улице Ледяная, 38, улице Трудовая, 73, а также доукомплектовать новыми малыми формами 19 имеющихся площадок. Новую спортивную площадку установят во дворе дома 27А на бульваре Постышева.
АиФ Иркутск: последние новости
Неизвестные отравили собак в частном приюте Бодайбо В Иркутске впервые будет работать Всероссийский медицинский студотряд Движение машин будет затруднено до конца июля на Кайской горе в Иркутске
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США300
Украина присвоила четыре санатория в Крыму122
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии377
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи92
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе112
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
00:37
Россиянам могут добавить два выходных
Общество
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение