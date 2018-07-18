Около 60 детских площадок отремонтируют в Октябрьском округе Иркутска

Во дворах Октябрьского округа Иркутска в нынешнем году отремонтируют 58 детских площадок. Сломанные качели и карусели восстановят и покрасят, а вокруг площадок будет установлено ограждение.

Как 18 июля сообщила пресс-служба администрации города, работы выполняются по программам «Комфортная городская среда» и «Эко-Логичный город на 2013 — 2020 годы». «Преимущественно площадки ремонтируем из-за их ненадлежащего использования, чаще со стороны подростков и взрослых», — отметил глава комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский.

Восстановление деревянных ступеней горок, сидений каруселей, скамеек и покраска малых форм детских площадок уже выполнены в восьми дворах: ул. Дальневосточная, 126, ул. Ядринцева, 10, ул. Трудовая, 73, ул. Омулевского, 35, ул. К. Либкнехта, 149, ул. Пискунова, 54, ул. 3-я Летчиков, 11, ул. Коммунистическая, 74. Еще в 18 дворах работы завершат до конца июля.

Этим летом еще три детские площадки планируют установить на улице Байкальская, 298, улице Ледяная, 38, улице Трудовая, 73, а также доукомплектовать новыми малыми формами 19 имеющихся площадок. Новую спортивную площадку установят во дворе дома 27А на бульваре Постышева.