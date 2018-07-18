Украинский парламент почти освободил Ахметова от налогов на три миллиарда — СМИ

Об этом сообщает сайт журналистcких расследований Bihus.Info.

Несмотря на то, что 3 июля за эту поправку в сессионном зале свои голоса отдали всего 155 депутатов при необходимых 226, позже появилась новость, что поправку все же приняли.

«Временно, до 1 января 2020 года, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта оборудования, оборудования, комплектующих, которые […] предназначены для производства энергии из возобновляемых источников энергии», — указано в поправке.

Как сообщалось ранее, ДТЭК планирует вложить в строительство «зеленых энергостанций» €445 млн в 2018 году и €285 млн в 2019 году.

Более половины средств направят на импортное оборудование. При этом поправка помогла бы сэкономить Ахметову более 3 млрд грн.