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Украинский парламент почти освободил Ахметова от налогов на три миллиарда — СМИ
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Украинский парламент почти освободил Ахметова от налогов на три миллиарда — СМИ 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает сайт журналистcких расследований Bihus.Info.
Несмотря на то, что 3 июля за эту поправку в сессионном зале свои голоса отдали всего 155 депутатов при необходимых 226, позже появилась новость, что поправку все же приняли.
«Временно, до 1 января 2020 года, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта оборудования, оборудования, комплектующих, которые […] предназначены для производства энергии из возобновляемых источников энергии», — указано в поправке.
Как сообщалось ранее, ДТЭК планирует вложить в строительство «зеленых энергостанций» €445 млн в 2018 году и €285 млн в 2019 году.
Более половины средств направят на импортное оборудование. При этом поправка помогла бы сэкономить Ахметову более 3 млрд грн.
Однако после появления статьи на Bihus.info на сайте Верховной Рады уточнили информацию, указав, что поправку, которая могла бы сэкономить миллиардеру внушительную сумму, не приняли.
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