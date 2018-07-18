Об этом сообщает сайт журналистcких расследований Bihus.Info.
Несмотря на то, что 3 июля за эту поправку в сессионном зале свои голоса отдали всего 155 депутатов при необходимых 226, позже появилась новость, что поправку все же приняли.
«Временно, до 1 января 2020 года, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта оборудования, оборудования, комплектующих, которые […] предназначены для производства энергии из возобновляемых источников энергии», — указано в поправке.
Как сообщалось ранее, ДТЭК планирует вложить в строительство «зеленых энергостанций» €445 млн в 2018 году и €285 млн в 2019 году.
Более половины средств направят на импортное оборудование. При этом поправка помогла бы сэкономить Ахметову более 3 млрд грн.
Однако после появления статьи на Bihus.info на сайте Верховной Рады уточнили информацию, указав, что поправку, которая могла бы сэкономить миллиардеру внушительную сумму, не приняли.