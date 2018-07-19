Выставка, посвященная Изольде Извицкой и Вячеславу Короткову, откроется в Нижнем Новгороде 

Экспозиция включает в себя фотографии, газеты, афиши, открытки, письма и личные вещи главных героев выставки, позволяющие погрузиться в атмосферу кино 1950 — 1960-х годов. Одним из наиболее интересных экспонатов станет кованый сундучок, принадлежавший Вячеславу Короткову. В нем оператор хранил письма и фотографии Изольды Извицкой. Они познакомились в Дзержинске Нижегородской области в 1951 году. Между будущей актрисой и оператором вспыхнули чувства, в разлуке они переписывались, но спустя два года расстались. Фото: Нижегородский государственный выставочный комплекс "Через призму жизни и творчества Изольды и Вячеслава можно узнать об истории страны и увидеть, как благодаря кинематографу пересекались судьбы земляков-кинематографистов, уроженцев Нижегородской области — Артура Нищенкина, Людмилы Хитяевой, Владимира Дорофеева", — отмечают организаторы.
Посетить выставку можно будет до 19 августа. Фото: Нижегородский государственный выставочный комплекс