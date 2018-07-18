«Лидер будущего — это Путин»: итальянцы не верят в Европу

Меркель продолжает оставаться самым уважаемым политиком, но «царя» считают самым «сильным» политиком в перспективе. Трамп не показал хороших результатов: он уже ассоциируется с прошлым. Макрон занимает последнее место, получив 15% голосов.

Самые высокие показатели — у русских. Выше, чем у американцев.

Накануне встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным Хельсинки «народы», возглавляемые этими двумя президентами, по оценке итальянцев, устремились ввысь, к будущему, они воспарили намного выше испанцев, немцев и французов. Такова оценка итальянцев, отраженная в исследовании «Карта слов» (Mapping delle parole), проведенном несколько дней назад организацией Демос-Кооп (Demos-Coop).

Фрагмент исследования под названием «Видение будущего» отчасти расходится с оценкой, отраженной в части опроса, отталкивающейся от «личного отношения». Испанцев оценивают в исследовании как наиболее «симпатичных» по сравнению с американцами и русскими.

И тем более по сравнению с немцами. Но главное — с французами. Наши заальпийские «кузены» на сегодняшний день вызывают у итальянцев неприязнь. Причем гораздо большую, чем в прошлом.

Споры и события последнего периода, связанные с темой мигрантов и миграции, очевидно, оставили очень глубокий след. Не только в плане политических отношений. Они отразились и на человеческом отношении. И на взаимном восприятии. И с легкостью можно представить себе, что после победы на Чемпионате мира по футболу этот разрыв только увеличится. Итальянцам не понравилась и не нравится закрытость французов в отношении Италии . Причем «закрытость» в буквальном смысле: они закрывают границы, чтобы не дать мигрантам проникнуть на свою территорию. Это однонаправленная «закрытость». Потому что со своей стороны французские военные могут пересекать наши границы, чтобы попасть в центры приема мигрантов (как утверждается), в «поисках тех, кто находится в розыске». Так произошло в городе Бардонеккия несколько месяцев назад.

Французы избегают проникновения иммигрантов, которые, разумеется, высаживаются на наших берегах. Они — единственные, кто дал разрешение на прибытие «Аквариуса» , отказ которому был подписан правительством, точнее, министром Сальвини (Salvini). По символическим причинам. Учитывая, что другие корабли, полные отчаявшихся людей, продолжили причаливать к нашим берегам.

Испанцы. Даже поэтому, но не только поэтому, итальянцы испытывают к ним гораздо большую симпатию. Они вместе с нами разделяют образ и славу «последних в своем классе». Или, быть может, «предпоследних». В Европе. В отличие от других народов, учтенных на карте исследования.

Прежде всего, русские и американцы. Но еще и немцы. И французы.

Русские и американцы играют и продолжают играть, по мнению итальянцев, самую важную роль. Так будет и в перспективе. Их роль — даже больше роли тех же самых немцев. Немецкий премьер Ангела Меркель представляется наиболее уважаемым лидером, как считают итальянцы. Более уважаемым, чем Владимир Путин, — которого, однако, считают лидером будущего. В отличие от Дональда Трампа. Итальянцы разместили его внизу слева. Одним словом, его «имя» (а, следовательно, и «он») итальянцам не нравится. Он уцепился за прошлое. В свою очередь Трамп считает европейцев «врагами».

Рядом с Трампом встречаем имя Эммануэля Макрона (Emmanuel Macron). Трамп и Макрон. Друг с другом рядом на карте отношения к народам и лидерам. Они нравятся итальянцам меньше всего. И в то же время их меньше всего соотносят с перспективами будущего. Возможно, потому, что ожидания и отношение, предвидение и интуиция смешиваются и накладываются друг на друга. Они становятся предзнаменованиями, возникающими в надежде на то, что они могут сбыться…

Эти ориентиры обретают особенное значение, и в некоторых случаях очень разнообразное, если оценивать их, отталкиваясь от политической позиции и от партийных предпочтений опрошенных. Владимира Путина и Дональда Трампа, как представляется, больше всего уважают, в частности, сторонники партии «Лига», которые при этом с недоверием относятся прежде всего к Макрону. Несколько меньшее недоверие они испытывают к Ангеле Меркель. Одним словом, сторонники «Лиги» усиленно подтверждают свой отрыв от ЕС и от людей, которые обосновывают причины его сохранения. В частности, они выражают неприязнь к лидерам французско-германской оси. Зато они одобряют или, точнее говоря, уверенно поддерживают Путина и Трампа. Это «руководители» народов, «осаждавших» Европу.

Русские и американцы в исследовании «Карта слов» (Демос-Кооп) противостоят — что неслучайно — словосочетанию «Европейский союз».

Представления сторонников партии «Лига» не очень отличается от тех, которые выражают — в более сдержанных тонах — избиратели партии «Вперед, Италия» (Forza Italia), заявляющие о симпатии к Путину и Трампу, но холодно, если не сказать враждебно высказывающиеся в отношении Меркель. Это сохранившиеся воспоминания о ее тяжелых отношениях с Берлускони, когда Кавальере был еще в правительстве и насмехался над канцлером, которая отвечала ему «ледяной» взаимностью. Но еще большую неприязнь избиратели партии «Вперед, Италия» испытывают к Макрону. Отчасти из-за критического отношения французских властей к Берлускони — какова бы ни была их политическая ориентация. И им отвечают полной взаимностью. Даже в последнее время, как можно судить по не самым любезным шуткам Берлускони о «матери» Макрона, которая всюду его сопровождает под ручку. Почти как жена…

Избиратели Демократической партии (Partito democratico), однако, представляют существенно иную семантическую карту. Они симпатизируют Меркель и Макрону, хотя последнему — намного меньше. Испытывают холодность, если не сказать враждебность, к Путину и Трампу. Одним словом, это «другой народ»… Избиратели «Движения Пяти звезд», наконец, демонстрируют, как всегда, взгляды, охватывающие разные точки зрения. Они тепло относятся ко всем. Но особенно к Путину. По сравнению с «союзниками» разница представляется совершенно очевидной. Избиратели «Лиги» и «Пяти звезд» восхищаются разными лидерами и народами. Но все равно остаются вместе — скорее насильно, чем по любви. Скорее из-за расхождений (с другими), чем из-за того, что их объединяют общие взгляды. Как с одной, так и с другой стороны.

Эта «Карта слов» подтверждает одно тревожное подозрение. Выступая на европейской арене, Путин и Трамп играют главные роли, в то время как ЕС сидит в партере, в зрительном зале.