Это просто победа!

Жители села Победа Усть-Таркского района ликуют: построен и запущен водоочистительный модуль. В открытии новой станции принял участие и. о. министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов . Средства на установку станции водоподготовки в селе Победа Усть-Таркского района были выделены в 2017 году в рамках региональной государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015–2022 годах». Субсидия из облбюджета составила 19 миллионов рублей. — Проблема обеспечения населения региона чистой питьевой водой находится на контроле главы области Андрея Травникова , — акцентировал Денис Архипов. — Планируется установить водоочистительные модули в Венгеровском, Куйбышевском, Сузунском районах. — В числе счастливчиков оказались жители сел Щербаки, Козино, Кушаги и Усть-Тарка, — дополнил сообщение министра глава Усть-Таркского района Александр Турлаков. — В прошлом году в данном населенном пункте (имеется в виду Победа. — Прим. ред.) проделана огромная работа. Методом прокола подвели воду в дома. Были разногласия из-за оплаты, но большинство жителей села на сходе приняли решение жить с удобствами. Появление в селе модульной установки водоподготовки — это следующий серьезный шаг к повышению уровня жизни, к которому мы так стремимся. Побединцы вспоминают: вода в кране была привычно отвратительной. Постоянное образование накипи в чайниках, желтый осадок в емкостях для хранения воды. Глава поселения Геннадий Макеев не раз отвечал в суде перед Роспотребнадзором за плохое качество питьевой воды. Теперь проблема решена. Для Победы. Но пока остается актуальной для других сел района и даже для райцентра — самой Усть-Тарки. — Что и говорить, приятно пить очищенную воду, — делятся впечатлениями побединские жительницы Наталия Грибкова и Лариса Райхерт. — По вкусу она отличается от водопроводной. Кроме того, используя воду из системы, за здоровье можно не беспокоиться. Раньше для очищения воды от примесей применяли бытовые фильтры, но они быстро выходили из строя, да и стоили немалых денег.

— Обслуживание станции и соблюдение графика подачи воды лежит на мне, — рассказывает журналистам Алсубек. — Работает пункт водоочистки три раза в неделю. Процесс очистки происходит так. Сначала вода смешивается с аминатом — химическим реагентом. Затем очищается от железа методом обратного осмоса. Потом жидкость проходит угольный фильтр, обеззараживается и идет на выдачу. Главной особенностью таких фильтров является практически полная стерилизация воды. — Раз в квартал обязательно берутся пробы, — поясняет глава Побединского сельского совета Геннадий Макеев. Говорят, если ласточка вьет гнездо — это к хорошему начинанию, добру. Примечательно, что милые птахи свили семейное гнездышко именно над входом в модуль. Будем надеяться на долгую жизнь этого важного объекта.