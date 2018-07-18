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«Инжтрансстрой СПб» выплатит Смольному почти 300 млн рублей
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«Инжтрансстрой СПб» выплатит Смольному почти 300 млн рублей 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск городского Комитета по строительству к компании «Инжтрансстрой-СПб».
В его рамках с экс-подрядчика строительства стадиона на Крестовском острове будет взыскано 289 млн рублей. На данную сумму, согласно материалам дела, компания не исполнила обязательства по поставке комплексного высокотехнологичного оборудования на спортивный объект. «Инжтрансстрой-СПб» — дочерняя структура инжиниринговой корпорации «Инжтрансстрой». В июле 2016 года город расторг контракт стоимостью 12,5 млрд рублей с «Инжтрансстрой-СПб» на строительство стадиона из-за срыва срока работ. Уже в сентябре начался длительный период судебных тяжб, где истцом и ответчиком по нескольким искам выступали обе стороны. Всего же по тяжбе «Трансстроя» и Смольного открыто около 15 судебных производств.
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