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ТМК увеличила отгрузки труб в I полугодии на 14%
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ТМК увеличила отгрузки труб в I полугодии на 14% 

Rambler News Service 55 минут назад
«Трубная металлургическая компания» (ТМК) отгрузила по итогам января-июня 2018 года 2,056 млн тонн труб, что на 14% превышает аналогичный показатель первого полугодия 2017 года, сообщила компания.
При этом объем отгрузки бесшовных труб в целом на всех рынках вырос на 4%, до 1,4 млн тонн, а сварных труб — на 43%, до 662 тыс. тонн. Компания связывает рост с увеличением отгрузки сварных труб в американском дивизионе на фоне роста объемов буровых работ в Северной Америке и наращиванием объемов производства на предприятиях ТМК в США.
Отгрузки ТМК в России выросли с начала года на 9%, до 1,479 млн тонн, в США — на 34%, до 477 тыс. тонн, в Европе — на 5%, до 100 тыс. тонн.
ТМК ожидает повышения объемов отгрузки трубной продукции в 2018 году по сравнению с 2017 годом. Общий объем отгрузки труб в 2017 году составил 3,8 млн тонн.
ТМК является одним из ведущих мировых поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора. Компания объединяет 27 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане и Казахстане, и два научно-исследовательских центра в России и США.
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