Рекордсмен по количеству рекордов поставил новый рекорд

Американец Ашрита Фурман (настоящее имя — Кит Фурман) — рекордсмен по количествам рекордов Гиннесса. На его счету 259 достижений. И вот он снова установил рекорд, за минуту нарезав на животе самое большое количество арбузов.

Источник: Global News

Кто-то может назвать этого парня чудаком, но для него рекорды — смысл всей жизни. Он родился 16 сентября 1954 года. В этом году появилась и Книга рекордов Гиннесса. Ашрита был так ей увлечен, что мечтал попасть на ее страницы. И впервые ему это удалось в 1979 году, когда он подпрыгнул с хлопком 27 тысяч раз.

После этого Ашриту уже было не остановить. Он начал ставить рекорд за рекордом, и не только спортивные. Например, он построил самую большую скульптуру из поп-корна. Сейчас на его счету 259 рекордов, 100 из которых никто не может побить.

Теперь Ашрита поставил рекорд по разрезанию арбузов. Правда, с этой ягодой он уже сталкивался. Но на себе он арбузы разрезал впервые, до этого подопытным кроликом был его друг. Представители Книги рекордов Гиннесса сказали, что ему нужно нарезать как минимум 20 арбузов, а он перевыполнил план на шесть штук.

Фурман лег на спину, вокруг выстроилась команда помощников, подававших арбузы. Ну а сам рекордсмен рубил ягоды прямо на своем животе. Благо обошлось без травм.

«Все прошло отлично. Моей первой реакцией была радость, что я не убил себя. Ну а во-вторых, я начал волноваться, что я это придумал, а другие люди могут принять вызов», — рассказал Фурман.

Фурман сказал, что успех этого рекорда главным образом зависит от техники. Нужно резать с определенной силой, иначе можно пострадать.

«Во время того, как я ставил рекорд, я регулировал силу удара и меткость. В паре случаев лезвие проходило слишком близко от моей руки — пришлось внести корректировку. Еще я отметил, что пару раз не разрезал арбуз до конца, тогда я начал прилагать больше усилий».