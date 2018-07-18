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«Идеальная во всем!»: Юлия Высоцкая восхитила роскошной фигурой
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«Идеальная во всем!»: Юлия Высоцкая восхитила роскошной фигурой 

Teleprogramma.pro 27 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
44-летняя Юлия Высоцкая — супруга режиссера Андрея Кончаловского — несмотря на все тяготы жизни и удары судьбы продолжает работать над собой и самосовершенствоваться. На долю супругов выпало не мало испытаний: еще пять лет назад в аварию попала их дочка Мария. ДТП произошло во Франции, за рулем легкового автомобиля находился муж артистки. Девочка получила серьезные травмы, ее доставили в больницу. Медики были вынуждены ввести юную пациентку в состояние медикаментозной комы. До сих пор родители Марии верят в то, что их дочка сможет вернуться к нормальной жизни.
Юлия Высоцкая нашла в себе силы жить дальше. Она снимается в кино, участвует в фестивалях и ведет телепередачи. Светская львица согласилась на эксклюзивную съемку для журнала «Домашний очаг». Позже телеведущая опубликовала в своем микроблоге ролик, на котором она позирует в изящном наряде.
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«Годы не властны!» — отметили восторженные поклонники, которые следят за творчеством Юлии Высоцкой. И действительно, у супруги Кончаловского нет мимических морщин, кожа лица ровная и подтянутая. Светская львица следит за своей фигурой: о таких ножках и талии могут мечтать миллионы российских женщин.
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«Очаровательная!», «Идеальная во всем», «Кончаловскому очень повезло с вами, Юлия!», «Красивая женщина, ухоженная и элегантная, которая знает себе цену», «Стиль до мелочей», «Очень приятная телеведущая, достойная женщина», «Восхитительная», — отметили поклонники.
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