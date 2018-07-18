Звезды футбола активно меняют внешность с помощью хирургов

Вместе с пластическим хирургом Frau Klinik Соломоном Маисовичем Абрамяном и врачом-косметологом проекта «На 10 лет моложе» (Первый канал) Надеждой Леонидовной Вищипановой мы нашли среди звезд мирового футбола лица, которые усовершенствовали доктора.

2007 и 2018 годы. фото: Laurence GRIFFITHS/Getty Images, Atsushi TOKUMARU/globallookpress.com больше по теме

Как пластика изменила лица звездОсложнения и достижения после операций по омоложению. Соломон Абрамян: — Яркие изменения во внешности капитана сборной Испании , чемпиона мира и Европы Серхио Рамоса связаны с проведенной ринопластикой. В свое время Серхио Рамос ломал нос, что и послужило поводом для комбинированной операции по устранению функциональных нарушений носового дыхания, а также эстетической коррекции формы и размера носа. Вероятнее всего, была применена закрытая техника операции — без внешних разрезов. В этом случае все манипуляции хирург производит через носовые ходы. Объем операции в данном случае был небольшим. В ходе ринопластики проведена подтяжка и сужение кончика, выполнено выпрямление спинки носа. Операция выполнена очень качественно, так как в результате хирургической коррекции получился ровный и гармоничный нос, а индивидуальные особенности лица были сохранены.

Надежда Вищипанова: — У Серхио Рамоса прекрасные природные данные. В 32 года еще очень рано обращаться к врачу-косметологу. Можно только предположить, что имела место быть контурная пластика подбородка и углов нижней челюсти филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Цель данной коррекции — сделать подбородок более мужественным и брутальным.

2003 год. фото: Justin GOFF/Getty Images

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Неожиданно: Криштиану Роналду отказался от зарплаты в 100 миллионов евроНадежда Вищипанова: — Общеизвестный факт, что 33-летний капитан сборной Португалии и чемпион Европы Криштиану Роналду в свое время делал ринопластику. Но внешность футболиста — это удачный пример комплексной работы нескольких специалистов. Не только пластического хирурга, но и косметолога, дерматолога, а также врачей-стоматологов. Сегодня бьютификация мужского лица является очень популярным направлением, особенно на Западе. Криштиану Роналду поддерживает лицо в такой иделальной форме в том числе благодаря визитам к врачам-косметологам. Вероятно, что эффекта более объемного лица в области скул удалось достичь филлерами на основе гиалуроновой кислоты (эту процедуру нужно периодически повторять. — Авт.). Также на более ранних снимках звезды-футболиста можно заметить особое строение нижней челюсти — микрогению (размеры верхней челюсти превышают размер нижней). Возможно, чтобы компенсировать недостаток объема в области подбородка, хирурги установили футболисту имплантат. В более юном возрасте у Роналду были проблемы с кожей: множественные высыпания помогли вылечить регулярные визиты врачи-дерматологи.

5 любимых процедур Криштиану

Чтобы поддерживать лицо в идеальной форме, футболисту приходится постоянно о нем заботиться, самостоятельно и с помощью специалистов.

Лазерная чистка.

Гидропилинг.

Увлажняющий уход.

Озонотерапия.

Массаж.