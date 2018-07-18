Композитор Григорий Гладков записал диск песен и романсов к своему 65-летию

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Композитор Григорий Гладков , которому в среду исполнилось 65 лет, записал к своему юбилею диск песен и романсов «То, что мы зовем Душой». Он сказал в беседе с ТАСС, что его знают исключительно как детского композитора, а ему хотелось показать себя с другой стороны.

"Хотел сделать такой серьезный диск — песни на стихи Александра Кушнера , — сказал Гладков. — Я собрал песни и романсы. Детские я тоже выпустил — называется «Грустный клоун». А мне хотелось выпустить такой серьезный, потому что меня мало знают с этой стороны".

Отмечать свой юбилей Гладков планирует дважды — 18 июля в узком кругу семьи за городом. «У меня родители отпраздновали 66 лет со дня свадьбы. Я счастливый человек, праздную у семьи», — сказал собеседник агентства, добавив, что 20 июля состоится его концерт в бард-кафе «Гнездо глухаря».

"Я готовлю несколько дисков к выпуску, занимаюсь новогодней кампанией. Будут сейчас новогодние мюзиклы «Падал прошлогодний снег», «Новогодние приключения Пластилиновой вороны», а также занимаюсь образовательными дисками. Я выпустил таблицу умножения, положил на музыку и получил премию правительства РФ за цикл «Детскотека», — рассказал Гладков.

Говоря о творческих планах, Гладков отметил, что у него есть предложения о сотрудничестве по спектаклям и мультфильмам, но он хочет сосредоточиться на благотворительной деятельности. «Меня избрали послом фонда помощи тяжелобольным детям „Линия жизни“, а также пригласили возглавить фонд в Таганроге „Попечительство и забота“. Буду выступать, помогать, собирать деньги на операции», — поделился собеседник агентства. Сейчас Гладков выступает в футбольной команде артистов «Старко». В рамках проекта «Под флагом добра» деньги, собранные за билеты на игру, вручаются детям на операции.

О композиторе

Григорий Васильевич Гладков родился 18 июля 1953 года в Хабаровске . В 1975 году окончил институт транспортного машиностроения по специальности инженер-электромеханик по городскому транспорту.

Сочинять и исполнять песни начал с 1968 года. В 1975 году по распределению переехал в Ленинград , где поступил в музыкальное училище по классам гитары и теории музыки, окончил его в 1980 году. В 1979 году поступил в Ленинградский государственный институт культуры, который окончил в 1984 году.

С 1983 года живет в Москве. Пишет музыку к мультфильмам, кинофильмам и спектаклям. Рекордсмен Книги рекордов Гиннесса России по числу выпущенных альбомов с песнями для детей. Гладков пишет песни на свои стихи и стихи других поэтов.

Гладков в течение пяти лет был одним из ведущих телепередачи для детей «Спокойной ночи, малыши!» и к каждой своей передаче писал песни, которые под гитару исполнял.