Олег Газманов: Россия могла бы подать заявку на проведение летней Олимпиады

В этом году один из самых известных эстрадных артистов последних нескольких десятилетий Олег Газманов празднует двойной юбилей — «Хрустальную свадьбу» со своей супругой Мариной, а также 50-летний юбилей на сцене.

Недавно вышел новый альбом артиста, а 23 ноября в Москве состоится большой концерт под названием «50 лет на сцене. Жить — так жить!». Кроме того, народный артист России является большим любителем спорта, и в частности, футбола. С впечатлений о прошедшем в нашей стране чемпионате мира он поделился с корреспондентом «Вечерней Москвы».

— Много игр мирового первенства удалось вам увидеть воочию?

— Был на трех матчах — открытии, полуфинале и закрытии. Это фантастическое зрелище. Все было организовано на высочайшем уровне. Может мы, москвичи, как жители центра чемпионата мира, порой и сталкивались с определенными проблемами в передвижении, какие-то улицы в Москве перекрывались, но все отнеслись с пониманием и на это не обращали внимания. Все стадионы были битком, все было очень грамотно организовано, в плане безопасности тоже вопросов ни у кого не возникало. Те болельщики, кто не смог попасть на стадион, были в фан-зонах различных городов. На одной из фан-зон я выступал во время чемпионата мира. Было очень приятно видеть такое количество радостных людей, в том числе и иностранцев. Организацией турнира мы доказали всем, что Россия — гостеприимная страна, и мы ответили всем «диванным критикам», которые пытались всех напугать и дезинформировать.

— А еще какие у вас увлечения?

— Очень люблю по лесу гулять с собачкой. Вообще, лес и природу люблю. В детстве часто грибы собирал, а потом мама с картошкой их жарила. Еще моим хобби является катание на сап-борде.

— Какие ваши ближайшие творческие планы?

— У меня только что вышел новый альбом «Жить так жить». Сейчас готовлю новую программу, посвященную моим 50 годам на сцене. 23 ноября в Москве, в Крокус Сити будет большой концерт. Приходите! Будет интересно!