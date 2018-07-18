Количество подписчиков iflix за первую половину 2018 года выросло на 250%

Видеосервис iflix, работающий на развивающихся рынках, объявил, что количество подписчиков с начала года увеличилось на 250% и перевалило за 15 млн Медиаиндустрия меняется на глазах: цифровые платформы популярны как никогда, а просмотры видео с мобильных устройств ежедневно бьют рекорды. Даже телевидение играет по новым правилам рынка развлечений, экспериментирует со зрителем, приспосабливается к его культурным и социальным предпочтениям.

Первая половина этого года стала знаковой для iflix: в компании переосмыслили западную модель работы SVOD-сервиса и представили принципиально новый продукт, разработанный для адаптации на молодых рынках и для молодой аудитории. Расчет оказался точным: потребление видеоконтента за последние 5 месяцев удвоилось — в общей сложности подписчики просмотрели почти 23 млрд минут (в пересчете на годы это 43 500 лет) со дня запуска сервиса.

Ставка на хиты внутренних рынков — работает

Исследования показывают, что в рамках внутренних рынков очень велик спрос на местную видеопродукцию. В iflix это понимают, поэтому заказывают очень много локального контента: в этом году платформа приобрела права на трансляцию 12 телесериалов, 30 полнометражных и 75 короткометражных фильмов.

Этот проект — iflix Originals — имеет большой успех. Взять хотя бы индонезийский сериал Magic Hour, созданный по мотивам одноименного киноблокбастера — на внутреннем рынке он обгоняет по популярности такие экспортные хиты как The Flash или модную корейскую драму Goblin. Бьет рекорды и малазийский боевик KL: Special Force: iflix приобрел права на его трансляцию после кинопремьеры и собрал невероятное количество просмотров — 34% от общего количества стримов. Чтобы и дальше расширять зрительскую аудиторию, в iflix много работают над переводом субтитров и дубляжом.

Доступ к прямым спортивным трансляциям — в каждый дом В январе iflix анонсировал громкий партнерский проект: совместно с компанией Football Malaysia LLP решили сделать футбольные трансляции доступнее для местного населения и вернуть спорту популярность. Футбольный стриминг действительно оказался востребован — активность пользователей нового сервиса выросла на рекордные 80%.

На футболе решили не останавливаться и приобрели права на трансляции популярного в Бангладеш крикета, «Формулы Е» и Чемпионата мира по футболу, недавно прошедшего в России . Кроме того, подписчикам iflix доступны трансляции крупных музыкальных фестивалей, таких как корейский BTS Concert и ежегодный концерт в честь дня рождения бирманской поп-звезды Sai Sai.

Еще один партнерский проект iflix — канал высококачественного цифрового вещания Kwese-iflix, совместный с крупнейшим африканским спортивным сайтом. Сервис хвалят за выдающиеся технические возможности и передовые функции.

Iflix 3.0 Так называется последняя, улучшенная версия платформы, запущенная на этой неделе. Контент поделен на 4 категории — бесплатный, детский, новостной и Originals (эксклюзивные сериалы и фильмы). Расширены пользовательские функции, добавлены новостная лента подписчика и возможность составлять ежедневные подборки контента.

Iflix 3.0 предлагает подписчикам более 40 тыс. часов качественного, богатого культурным разнообразием видео от порядка 600 студий и 40 телеканалов. К концу года сервис планирует увеличить количество телеканалов до 80, из которых 60 будут доступны подписчикам бесплатно.

Новый интерфейс сервиса отлично взаимодействует с соцсетями, в том числе и локальными. Iflix 3.0 — новый стандарт современной платформы цифрового видео, как в технологическом аспекте, так и в подходе к потребностям аудитории.

За поколением смартфонов — будущее

Растущее число молодых интернет-пользователей навязывает рынку свои привычки и особенности. Они редко высиживают долгие видео, но любят смотреть сериалы «запоем»; и еще они умеют диктовать новые тренды в культуре и медиа.

Специально для молодежи iflix запустил проект Studio2:15 — там делают короткие, «удобоваримые» (и потенциально вирусные) видеоролики. К концу этого года в портфолио студии будет около 200 оригинальных короткометражек, а а концу следующего — еще 250. В основном, это ролики звезд местного YouTube и адаптации популярных на Западе шоу — над ними iflix работают совместно с компаниями Complex Networks и QYOU.

Сооснователь и директор iflix Марк Бритт заявил: «2018 стал для нас переломным годом, и успех нам силы продолжать делать то, чему мы отдаемся со всей страстью — удовлетворять вкусы аудитории, особенно в развивающихся рынках цифрового стриминга. Мы продолжим принимать участие в формировании новой глобальной культурной среды и давать аудитории продукт мирового класса. Хочу выразить признательность всем, кто работает с нами, кто хвалит и критикует нас — вы продолжаете делать наш сервис лучше».

Теперь, собрав более миллиарда подписчиков в Азии, Африке и на Ближнем Востоке, iflix уверенно лидирует на рынке цифрового стриминга. Платформа предоставляет пользователю доступ к просмотру лучших фильмов и телешоу, как голливудских, так и местных, а также уйму эксклюзивного видеоконтента. Iflix можно пользоваться на всех основных видах цифровых устройств, в том числе на смартфонах, ПК, планшетах и телевизионных приставках.

ИСТОЧНИК: Digital TV News