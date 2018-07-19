Работники опасных производств будут проходить переаттестацию раз в пять лет

С 1 января 2019 года работники и руководители опасных производств будут проходить переаттестацию раз в пять лет, а также получать дополнительное профессиональное образование.

Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении 19 июля. Там идёт речь об организациях, осуществляющих профессиональную деятельность, связанную с проектированием, строительством, эксплуатацией, реконструкцией, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опасного производственного объекта.

Правила затронут и тех сотрудников, чья деятельность связана с изготовлением, монтажом, обслуживанием и ремонтом технических устройств, которые используются на опасных объектах.