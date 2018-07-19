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Работники опасных производств будут проходить переаттестацию раз в пять лет
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Работники опасных производств будут проходить переаттестацию раз в пять лет 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
С 1 января 2019 года работники и руководители опасных производств будут проходить переаттестацию раз в пять лет, а также получать дополнительное профессиональное образование.
Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении 19 июля. Там идёт речь об организациях, осуществляющих профессиональную деятельность, связанную с проектированием, строительством, эксплуатацией, реконструкцией, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опасного производственного объекта.
Правила затронут и тех сотрудников, чья деятельность связана с изготовлением, монтажом, обслуживанием и ремонтом технических устройств, которые используются на опасных объектах.
Порядок проведения переаттестации будет определять Правительство РФ. Оно же должно будет установить основания и сроки для проведения первичной и внеочередной аттестации работников. Те из них, кто не сдаст экзамен, к работе допущены не будут. Типовые дополнительные профессиональные программы в области промышленной безопасности будет разрабатывать Ростехнадзор по согласованию с МЧС.
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