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На дворовой территории в Коптеве коммунальщики восстановили освещение
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На дворовой территории в Коптеве коммунальщики восстановили освещение 

Управа района Войковский 32 минуты назад
Фото: Управа района Войковский
Фонарь во дворе дома 13 по Коптевскому бульвару отремонтировали после того, как местный житель сообщил о перебоях в его работе на портал «Наш город».
Поломку сотрудники коммунальных служб устранили в течение двух суток, после чего заявителю дали официальный ответ.
«По указанному адресу выполнены работы по замене ламп на опорах наружного освещения. Освещение восстановлено и работает в штатном режиме», — говорится в сообщении за подписью главы управы района Коптево Юрия Сугакова.
Напомним, портал «Наш город» создан для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. Оставить обращение может любой горожанин после регистрации. (ео)
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