На дворовой территории в Коптеве коммунальщики восстановили освещение

Фонарь во дворе дома 13 по Коптевскому бульвару отремонтировали после того, как местный житель сообщил о перебоях в его работе на портал «Наш город».

Поломку сотрудники коммунальных служб устранили в течение двух суток, после чего заявителю дали официальный ответ.

«По указанному адресу выполнены работы по замене ламп на опорах наружного освещения. Освещение восстановлено и работает в штатном режиме», — говорится в сообщении за подписью главы управы района Коптево Юрия Сугакова

Напомним, портал «Наш город» создан для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. Оставить обращение может любой горожанин после регистрации. (ео)