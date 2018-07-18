Мезенский фермер потратил государственный грант так, как хотел сам

В Мезенском районе привлекли к ответственности фермера, смошенничавшего с госгрантом

Как сообщают в региональной прокуратуре, житель Архангельска Владимир Круглов получил от Министерства агропромышленного комплекса и торговли в 2016 году 1,4 млн рублей на развитие свиноводческого хозяйства в деревне Лампожня. Деньги должны были быть направлены точно по плану расходов — на ремонт производственных и складских зданий, а так же на приобретение животных и сельскохозяйственной техники.

Однако осуждённый потратил сумму не по плану, а так, как сам хотел. Законодательно это попадает под «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

В итоге, суд постановил взыскать с Круглова всю сумму причиненного ущерба. Кроме того, два должностных лица администрации Мезенского района были привлечены к дисциплинарной ответственности.