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Мезенский фермер потратил государственный грант так, как хотел сам
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Мезенский фермер потратил государственный грант так, как хотел сам 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: 29.ru
В Мезенском районе привлекли к ответственности фермера, смошенничавшего с госгрантом
Как сообщают в региональной прокуратуре, житель Архангельска Владимир Круглов получил от Министерства агропромышленного комплекса и торговли в 2016 году 1,4 млн рублей на развитие свиноводческого хозяйства в деревне Лампожня. Деньги должны были быть направлены точно по плану расходов — на ремонт производственных и складских зданий, а так же на приобретение животных и сельскохозяйственной техники.
Однако осуждённый потратил сумму не по плану, а так, как сам хотел. Законодательно это попадает под «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
В итоге, суд постановил взыскать с Круглова всю сумму причиненного ущерба. Кроме того, два должностных лица администрации Мезенского района были привлечены к дисциплинарной ответственности.
Напомним, в июне совсем другие мошенники обманули жителей Архангельска с отдыхом в Абхазии.
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