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Стефен Карри пропустит тренировочный лагерь сборной США
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Стефен Карри пропустит тренировочный лагерь сборной США 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри не примет участия в тренировочном мини-лагере сборной США, который пройдет с 25 по 27 июля в Лас-Вегасе, сообщает ESPN. Баскетболист предпочел провести время с семьей, в которой недавно родился сын. Ранее стало известно, что в лагерь не приедет и Леброн Джеймс.
Изначально в сборе должны были принять участие 35 игроков, из этого расширенного состава должны определиться 12 игроков, которые будут включены в заявку на чемпионат мира-2019, а потом и на Олимпийские игры-2020 в Токио. Впрочем, Карри и Джеймс не попасть в состав на крупные турниры не рискуют.
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