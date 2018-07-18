Где кончается асфальт

На участке автодороги Мошково — Кайлы проводится планово-предупредительный ремонт. Потребность в нем мы прочувствовали на себе: едва «газель» с журналистским десантом проехала рабочий поселок Мошково, асфальт закончился и… двигаться пришлось в клубах пыли по жутким рытвинам. Нетрудно представить, во что превращалась эта дорога в непогоду, если и в сушь ехать по ней — сущий ад.

На участке, где идет ремонт, работает дорожно-строительная бригада. Грохочет техника. Донимает мошка. Жарища. Словом, это вам не офис. И времени на перекуры нет. Работы по исполнению поручения главы области об улучшении сельских дорог проконтролировал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Евгений Раков . — По решению врио губернатора Андрея Травникова и депутатов Законодательного собрания было выделено дополнительно полтора миллиарда рублей на ремонт сельских дорог, — напомнил замминистра. — Один из таких объектов — территориальная дорога Мошково — Кайлы. Евгений Раков рассказал, что ее протяженность составляет 35 километров, на девяти из них щебеночное покрытие, на 26 километрах — грунтощебень. Последний образовался из-за того, что межремонтные сроки давно прошли, щебеночное покрытие осело в земляное полотно, разрушился несущий слой и, как говорят дорожники, дорога пришла в ненормативное состояние. Появились колеи, и в межсезонье, особенно в распутицу, проехать здесь было очень проблематично. Заместитель министра рассказал, что на участке, где мы находимся, ведутся работы по приведению геометрических параметров земляного полотна к нормативным: уполаживание откосов и устройство щебеночного покрытия с серповидным профилем толщиной 14 сантиметров. Согласно технологии в дорожное полотно укладывается смесь С1, ее проливают водой и уплотняют катками, а поперечные уклоны формируют автогрейдером. — Это, кончено, не капитальный ремонт и не реконструкция, но планово-предупредительные работы обеспечивают технические свойства дороги и ее пропускную способность с небольшими затратами, — отметил Евгений Раков.

Замминистра пояснил, что интенсивность движения на данной дороге низкая: поблизости отсутствуют сельхозпредприятия, а местное население немногочисленно. В этой связи простое поддержание дороги в технически исправном состоянии, по его словам, оптимальный вариант. Работы здесь будут проведены выборочно, на трех наиболее проблемных участках общей протяженностью 13,1 километра, что обойдется в 30 миллионов рублей. Завершить их планируется к 25 августа текущего года. Работы ведет ОАО «Новосибирскавтодор». Евгений Раков рассказал журналистам, что в текущем году ремонт дорог планируется во всех 30 районах области, на 107 объектах. Крайний срок завершения работ при благоприятных погодных условиях — конец октября. Общая протяженность дорожной сети области — 12 700 километров. Самые проблемные, по словам замминистра, грунтовые дороги, составляющие порядка 3 тысяч километров. Далее идут щебеночные дороги, на которых ранее из-за недостаточного финансирования осуществлялся не планово-предупредительный, а в основном ямочный ремонт. Дорог с асфальтовым покрытием — 2 700 километров, там тоже есть свои трудности. Из выделенных дополнительно 1,5 миллиарда рублей субсидии непосредственно муниципальным образованиям составили 305 миллионов рублей, еще 1,2 миллиарда рублей распорядится территориальное управление автомобильных дорог. Проконтролировав работу дорожников, заместитель министра лично промерил уклоны и обратил особое внимание на уполаживание откосов. Он рассказал, что эта мера сейчас применяется на ряде дорог. Дело в том, что если откосы очень крутые, то при сходе автомашины с проезжей части она, как правило, опрокидывается. — А после уполаживания откоса автомобиль может съехать по нему и не перевернется, это обеспечит безопасность водителю и пассажирам, — пояснил Евгений Раков.

КОММЕНТАРИЙ

— Как показывает практика, планово-предупредительный ремонт позволяет дороге прослужить от пяти до десяти лет с сохранением качества и в период межсезонья. В работах на данном участке задействовано семь человек — мастер и шесть дорожных рабочих; пять единиц техники — три грейдера, каток и поливомоечная машина. Эта дорога для местных жителей — связь с райцентром и городом. Помимо Кайлы, здесь есть населенные пункты Глядень, Елтышево, Томилово с общим населением около полутора тысяч человек, для которых важен этот ремонтируемый участок. Состояние дорожного полотна здесь было такое, что после дождей сутки-двое невозможно было проехать. После завершения ремонта проезд будет обеспечен.