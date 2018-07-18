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В домашнем ТВ «Билайн» появился контент Megogo
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В домашнем ТВ «Билайн» появился контент Megogo 

Банки.ру 35 минут назад
Владельцам приставок домашнего ТВ «Билайн» в ближайшее время станет доступна подписка видеосервиса Megogo. С 18 июля она уже доступна абонентам Москвы и Московской области.
«Теперь пользователям приставок «Билайн» будет доступен пакет «Кинозал», включающий в себя более восьми тысячи фильмов. Стоимость подписки на всю библиотеку фильмов составит 199 рублей в месяц», — пояснили в «Билайне».
Пакет «Детский», включающий более 1,5 тыс. мультфильмов и сказок будет доступен за 99 рублей в месяц.
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